Národní divadlo: Brittenova opera Billy Budd o nevinnosti i potlačované sexualitě poprvé v Česku

Brittenova opera Billy Budd se nikdy na českých jevištích nehrála, přitom patří k vrcholným hudebně-dramatickým dílům 20. století. Vznikla podle románu Hermana Melvilla a vypráví příběh, který se odehrál na britské válečné lodi během napoleonských válek. Billy Budd je čistě mužskou operou - obsahuje pouze mužské charaktery - a po Peteru Grimesovi je i autorovou druhou „mořskou“ operou, v níž jsou moře, houpání mořských vln a nárazy větru přítomny v každém taktu.

Všechny postavy mají současně i svou metaforickou hodnotu. Například Kapitán Vere je „soudcem“, který musel udělat nepříjemná rozhodnutí, Billy Budd je nevinným čistým „andělem“.

Hlavním tématem v pojetí Daniela Špinara je potlačovaná sexualita: „Operu pojímám snově a lehce surrealisticky. Hudba mě inspirovala v tom, že je poměrně dost křehká, ač je o příběhu ve válečných časech. A to chci podpořit. Naše pojetí by také mělo být výtvarnější, než se běžně dělá.“

O náležitou výtvarnost se postará osvědčený tvůrčí tým ve složení scénografky Lucie Škandíkové, autora kostýmů Marka Cpina a choreografa Radima Vizváryho, který přizval ke spolupráci i akrobatickou skupinu Losers Cirque Company.

Britský dirigent Christopher Ward přiznává, že Brittenova hudba je mu velmi blízká: „Je součástí mého DNA. Jeho jazyk ke mně promlouvá velice jasně. Při poslechu třeba jen několika taktů se mi okamžitě vybaví domov.“ Ward, který působí mimo jiné jako šéfdirigent Sárského státního divadla v Saarbrückenu, považuje operu Billy Budd za úchvatné, velkolepé mistrovské dílo, vyzařující obrovskou energii a sílu: „I když jde o opus impozantního rozsahu, nabízí také ty nejjemnější, detailní charakterizace a podrobně líčí vnitřní dynamiku vztahů mezi dramatickými postavami.“

Americký barytonista Christopher Bolduc bude v titulní roli Billyho Budda debutovat: „Milovníkům opery bych doporučil Billyho Budda, protože je to nádherně zpracovaný příběh, ukazující složitost lidské povahy. Tři hlavní postavy svádějí vnitřní boj mezi dobrem a zlem, mezi temnotou a světlem, dokonalostí a nedokonalostí. Stejně jako v životě, i v této opeře jsou krásné i tragické momenty. Diváci se mohou snadno ztotožnit s postavami a nepochybně budou z představení odcházet hluboce dojatí.“

Roli Kapitána Vereho ztvární Štefan Margita: „Má role mě fascinuje nejen pěveckým, ale i hereckým pojetím. Navíc jsem si ji chtěl vždy zazpívat, nyní to bude pro mě debut. Před patnácti lety jsem tuto nádhernou Brittenovu operu slyšel v Paříži a velmi mne zasáhla, okouzlila a naprosto nadchla.“

Gidon Saks, který ztvární postavu Claggarta, má s touto operou řadu zkušeností. Poprvé ji nastudoval v roce 1991 pro Skotskou operu. Dále v opeře Billy Bud vystoupil na scéně Covent Garden v Londýně, v Pařížské opeře, Německé opeře v Berlíně a ve Velkém divadle v Moskvě, kde byl nominován na letošní Zlatou masku. Dvakrát se podílel i na nahrávce této opery, za tu pod taktovkou Daniela Hardinga získal cenu Grammy. V postavě Claggarta hledá i pozitivní rysy: „ On sám sebe nenávidí, cítí však naléhavou touhu milovat a být milován. Billy představuje jakýsi spouštěč pro jeho přijetí sama sebe, ale současně nemůže strpět, aby láska vstoupila do jeho života. To by znamenalo přiznat svou sexualitu. Usiluje tedy o zničení právě toho jediného, co ho může spasit. I když diváci možná ke Claggartovi necítí žádné sympatie, chci, aby pochopili složitost jeho povahy a strach.“

Premiéru dirigoval sám skladatel v londýnské Covent Garden 1. prosince 1951. Zajímavostí je, že roli Kapitána Vereho zpíval Brittenův životní partner, tenorista Peter Pears.; v roce 1960 skladatel operu revidoval. Opera Národního divadla ji uvede v původní čtyřaktové verzi.

Následující operní premiérou bude Mozartova Figarova svatba 1.a 3. února 2018 v režii Magdaleny Švecová a pod taktovkou Enrica Dovica.

Psali jsme: Setkání nejvyššího vedení Národního divadla a Raiffeisenbank Edita Gruberová v inscenaci opery Norma v Národním divadle v Praze Národní divadlo: Noční sezóna - tragikomedie o lidech, kteří jsou možná ještě živí Národní divadlo: Slavnostní provedení opery Don Giovanni pod taktovkou Plácida Dominga již tento pátek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva