Národní památkový ústav: Hradozámecká noc se blíží, památky chystají nevšední program

Jihočeský hrad Landštejn se oděje do renesančního hávu, Rožmberk zase zkrášlí květinová výstava Kouzlo bylin. Na hradě Zvíkov bude řádit Zvíkovský rarášek, klášterem Zlatá Koruna bude znít barokní hudba, na zámku v Dačicích se vydáte za svitu svíček do sklepení. Na zámek Hluboká se po osmdesáti letech vrátí schwarzenberská granátnická garda, zámek Třeboň se promění v hotel s jazzovou tančírnou. Program na zámku Červená Lhota se zaměří na vodní živel, v Nových Hradech připomenou dobu, kdy po Vitorazské obchodní stezce putovaly karavany kupců a hrad strážil jejich bezpečí. V Červeném Poříčí na Plzeňsku si návštěvníci doslova posvítí na zámecké interiéry, na zámku Kozel se stanou hosty hraběte Černína v 18. století, v Manětíně je přivítá zámecké služebnictvo. Pohádkové Velhartice nadchnou zejména rodiče s děti programem věnovaným pohádce O kouzelném jablku, zámek Horšovský Týn zase milovníky rockové hudby a koncertem kapely XIII. století. Tajemný a romantický hrad Rabí zve na loutkové zpracování Váchalova Krvavého románu i prohlídky při svíčkách. Na hradě Švihov budou řinčet zbraně a vařit se středověká jídla. Chybět nebude ani tradiční promítání amatérských filmů o hradních zříceninách na západě Čech a hrané prohlídky. Mezi nebem a zemí se bude odehrávat noc v klášteře Kladruby, která slibuje pozorování slunce a noční oblohy hvězdářskými dalekohledy, přednášku Lumíra Honzíka o dobývání Měsíce, mobilní planetárium i komentované prohlídky klášterního kostela. Na Vysočině se na zámku Náměšť nad Oslavou před zraky přítomných odehrají vážné i veselé události z dob minulých. Noční kostýmované prohlídky v Jaroměřicích nad Rokytnou seznámí návštěvníky s nejvýznamnějšími majiteli zámku. V Telči se rodiče s dětmi vydají na pohádkovou stezku zámeckým parkem.

JIHOČESKÝ KRAJ

Zámek Červená Lhota

Letošním tématem Hradozámecké noci na Červené Lhotě je zámecký rybník a voda v krajině. V hlavní části programu na návštěvníky čekají dvě přednášky. První z nich na téma "Co vydalo rybniční dno" se věnuje nálezům objeveným při odbahňování zámeckého rybníku, druhá přednáška s názvem "Je libo vodu v krajině?" zkoumá fenomén nedostatku vody v krajině a možné způsoby řešení této situace. Pro děti jsou nachystány výtvarné dílny, kde si budou moci vyzkoušet ruční práce spojené s vodou. Vzpomínkový koncert od 21:00 připomene rakouského barokního hudebního skladatele a hudebníka Karla Ditterse, který závěr svého života strávil na panství Červená Lhota. Chybět nebude ani oblíbená volná prohlídka historických interiérů 1. patra bez průvodce, která je zpoplatněna. Od 23:00 se návštěvníci mohou zúčastnit soutěže, která je vhodná pro osoby starší osmnáct let. Program bude zvolna ukončen kolem půlnoci na nádvoří zámku. Dospělí zaplatí 120 Kč.

Dačice

Kromě běžně přístupných prostor bude na zámku v Dačicích otevřeno po setmění také sklepení a výstava Marnivost z cyklu Šlechtické neřesti. „Prohlédnete si překrásné reprezentační i soukromé pokoje rodu Dalbergů, nejvýznamnějších majitelů zámku Dačice, a to vše bez časového omezení a navíc ve večerních hodinách. Jednotlivé místnosti si máte možnost projít sami. Na určených stanovištích po celém zámku se budou nacházet naši průvodci a další zaměstnanci, kteří Vám v případě zájmu odpoví na Vaše dotazy. Tajemná atmosféra celého zámku bude umocněna nasvícením četnými svíčkami,“ láká k návštěvě kastelánka Kristýna Dvořáková. Zámek bude otevřen od 20:00 do 24:00.

Zámek Hluboká

Na zámek Hluboká se v tento výjimečný večer vrátí po osmdesáti letech schwarzenberská granátnická garda, která v první polovině 20. století plnila funkci čestné stráže a dodávala na důstojnosti významným událostem schwarzenberské knížecí rodiny. Na nádvoří zámku se předvedou gardisté v parádních bílo-modrých uniformách. Slavnostní nástup gardy proběhne v 17:30 hodin. Reprezentačními pokoji vás provedou kostýmovaní průvodci, v soukromých apartmánech se během tematické prohlídky dozvíte více o sportovních aktivitách a koníčcích posledních šlechtických majitelů. K vidění bude i dobový film z rodinného archivu Schwarzenbergů. Prohlídky soukromých pokojů (trasa II.) začínají v 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 a 22:30. Prohlídky reprezentačních pokojů (trasa I.) budou probíhat po celý večer v intervalech dle zájmu návštěvníků. Začátek poslední prohlídky ve 23:00 hodin. Plné vstupné na prohlídku reprezentačních pokojů činí 200 Kč, za speciální prohlídku soukromých pokojů dospělí návštěvník zaplatí 180 Kč. Vystoupení granátnické gardy na nádvoří zámku je zdarma.

Landštejn

Hrad Landštejn se během Hradozámecké noci oděje do renesančního hávu. Do 16. století, kdy na hradě vládnul rod Krajířů z Krajku, návštěvníky přenesou nejen renesanční písně vokální skupiny Exfanta, ale i tematicky zaměřený výklad o historii hradu a další doprovodný program v hradním příkopu. Vstup do areálu bude umožněn vždy 10 minut před začátkem programu, volný pohyb po hradě nebude možný. Program pro děti bude probíhat mezi 20. až 21. hodinou, program pro dospělé začíná ve 21:00 a ve 22:00 hodin. Konec akce ve 23:00 hodin.

Hrad Nové Hrady

Během Hradozámecké noci se návštěvníci Nových Hradů vrátí do doby, kdy po Vitorazské obchodní stezce putovaly karavany kupců a hrad strážil jejich bezpečí. Program začíná již od 13:00 a naváže na městské slavnosti k výročí 740 let od první písemné zmínky o městě. Na nádvoří hradu vystoupí šermíři, sokolník, kejklíř, tanečníci dobových tanců i několik hudebních skupin. Pro děti jsou připravena dvě divadelní představení divadla Beze Všeho v 13:00 a 16:20 hodin. Program na nádvoří je zdarma. Od 19:00 hodin se můžete vydat na kostýmované prohlídky hradu uvedené hraným příběhem. Součástí je i degustace vín a vinných moštů, které po Vitorazské stezce kdysi putovaly do Čech. Plné vstupné je 200 Kč, snížené 140 Kč. Vzhledem k velké oblibě těchto prohlídek doporučujeme rezervaci vstupenek předem.

Hrad Rožmberk

Večerní prohlídky na hradě Rožmberk odstartují v 19:00 hodin. Historické interiéry zkrášlí výstava květinových aranží Kouzlo bylin, kdy stovky květů doplní mnoho druhů známých i méně známých bylin. Prohlídky doplní přednášky nejen o bylinách a smyčcový koncert na hradním nádvoří. Program bude probíhat od 19:00 do 23:00 hodin.

Zámek Třeboň

Hrané prohlídky na zámku v Třeboni zavedou návštěvníky do 30. let 20. století, kdy se zámek na čas proměnil v luxusní hotel. Během večera vystoupí v areálu zámku formou dobové tančírny také Jazzband Schwarzenberské gardy. Začátek akce od 19:00 hodin.

Klášter Zlatá Koruna

Večerní prohlídky zšeřelými prostory zlatokorunského kláštera doplní kratší hudební vystoupení na varhany z roku 1699. Ve 20:30 hodin zazní v křížové chodbě koncert barokní hudby na dobové nástroje. Vstupné na koncert je 100 Kč, na prohlídku 150 Kč.

Hrad Zvíkov

Během Hradozámecké noci se na hradě Zvíkov rozloučí s dalším ročníkem Zvíkovského divadelního léta. Od 20:30 hodin Divadelní spolek Prácheňská scéna zahraje na hradním nádvoří ikonickou hru Ladislava Stroupežnického Zvíkovský rarášek. O hudební doprovod se postará písecký smíšený pěvecký sbor Sborissimo. Chybět nebudou ani akční scény v podání šermířů Collegium 1570. Na představení je možné se dopravit společně s herci autobusem, který odjíždí v 18:00 od divadla F. Šrámka v Písku. Doprava je zdarma. Po představení je možné se dopravit zpět opět autobusem. Večerní představení není vhodné pro děti do 12 let.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Zámek Červené Poříčí

Interiéry zámku Červené Poříčí oživí během Hradozámecké noci hra barevných světel přenosných lamp. Během prohlídek nazvaných „Za září světla půjdeš“ si návštěvníci doslova posvítí na škálu slohových období, na luxusní apartmá, společenské místnosti i provozní zázemí zámku. Prohlídky vycházejí v 20:00, 20:30, 21:00 a 21:30 hodin. Výše plného vstupného je 100 Kč, sníženého 70 Kč.

Zámek Horšovský Týn

Program letošní Hradozámecké noci na zámku Horšovský Týn potěší fanoušky gotick roku. Na nádvoří zámku je čeká koncert legendární jihlavské hudební skupiny XIII. století. „Jedná se o jediný koncert této skupiny v Západních Čechách v letošním roce,“ láká k poslechu kastelán Jan Rosendorfský. Zhruba dvouhodinový koncert začíná ve 20:00 hodin a vstupné je 270 Kč.

Klášter Kladruby

Mezi nebem a zemí se bude odehrávat letošní Hradozámecká noc v klášteře Kladruby. Čeká vás pozorování slunce a noční oblohy hvězdářskými dalekohledy, přednáška i mobilní planetárium. „V popularizační přednášce Oheň na měsíci se ředitel Hvězdárny a planetária Plzeň Lumír Honzík zaměří nejen na problematiku letu k Měsíci, ale i tajný závod mezi dvěma tehdy největšími rivaly, USA a bývalým SSSR,“ přibližuje kastelán kláštera Milan Zoubek. Zpátky na zem bude návštěvníky vracet jen působivá architektura Jana Blažeje Santiniho-Aichela při komentované prohlídce kostela Nanebevzetí Panny Marie. Začátek akce od 18:30. Vstup zdarma. Pozorování se uskuteční pouze při jasné obloze.

Zámek Kozel

Na zámku Kozel se návštěvníci stanou hosty hraběte Černína na konci 18. století. Během Hradozámecké noci s ním a jeho rodinou usednou společně ke stolu a vychutnají si šálek horké čokolády i dobové zákusky. „Hraběti pomůžete vybrat nového koně, poslechnete si dobovou hudbu, zhlédnete šermířský souboj na kordy, střelbu předvede vojenský veterán, menuet zatančí uherské šlechtičny a na vše dohlédne a večerem provede hraběcí správce v doprovodu krásných dam,“ upřesňuje kastelán Jan Polívka. První prohlídka zámku s průvodcem vychází v 18:30 hodin, poslední v 21:00 hodin. Vstupné je 210 Kč.

Zámek Manětín

Co se děje na zámku, když hraběnka spí, se dozvědí návštěvníci manětínského zámku. Přivítá je tu věrné služebnictvo hraběnky Marie Gabriely Lažanské. Prozradí, jaké je to sloužit na manětínském panství a představí zámek z netradičního a lákavého pohledu. Návštěvníci se budou moci projít setmělými komnatami zámku včetně oratoře, knihovny, hlavního sálu a točitého schodiště, kudy běžná prohlídka nevede. Na závěr každé prohlídky návštěvníky okouzlí osvětlená noční zahrada. Prohlídky probíhají mezi 19. až 22. hodinou. Plné vstupné je 180 Kč, děti do 9 let mají vstup zdarma. Rezervace na prohlídky je nutná.

Hrad Rabí

Hradozámecká noc na Rabí bude tajemná a romantická. Romantickým duším nabízí procházku zšeřelým hradním areálem, který bude osvětlen svíčkami. V hradní konírně se od 20:30 hodin odehraje loutková inscenace Krvavý román, která je adaptací legendárního románu Josefa Váchala. Vzhledem k omezené kapacitě prostor doporučujeme rezervaci vstupenek na představení předem. Vstup do areálu bude možný od 19:00 hodin a hradní brána se uzavře ve 23:00 hodin.

Hrad Švihov

Na hradě Švihov oslaví Hradozámeckou noc tradičním komponovaným pořadem Hrad na hradě. „Každý rok představujeme amatérské filmy o hradních zříceninách na západě Čech. Letos pod názvem Hrady Půty Švihovského představíme dokument o hradu Prácheň a zlatým hřebem večera bude premiéra dokumentu o hradě Švihov,“ přibližuje kastelán Lukáš Bojčuk. Od 19:00 hodin si návštěvníci budou moci prohlédnout středověké zbraně a před jejich zraky se utkají v miniturnaji stateční rytíři. Tajemství středověké kuchyně s ukázkami vaření podle dobových receptů odhalí od 20:00 hodin. Na závěr je čeká večerní překvapení ve 21:00 hodin a beseda s herci účinkujícími v dokumentech. Během večera budou probíhat oživené prohlídky, v nichž svede boj o duše hříšníků ďábel se Smrtí. Prohlídky začínají od 19:00 a vycházejí každých 30 minut.

Hrad Velhartice

Pohádkové Velhartice si v pozdním odpoledni a vpodvečer budou připomínat zdejší natáčení filmové pohádky O kouzelném jablku. Její promítání v hradním sále začíná pro menší děti s rodiči od 17:00 hodin, pro straší děti od 20:00 hodin. V případě příznivého počasí se bude promítat venku na hradním nádvoří. Během odpoledne tuto pohádku sehraje ve skanzenu v blízkosti hradu Divadlo Rynek, kdy se budete moci sami zapojit do děje a vyzkoušet si i své herecké umění.

KRAJ VYSOČINA

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Během Hradozámecké noci se návštěvníci Jaroměřic nad Rokytnou seznámí s někdejšími majiteli zdejšího zámku. „Pro letošní sezónu jsme připravili výstavu s názvem ´Questenbergové na Jaroměřicích nad Rokytnou. Od pole válečného po objetí múz´ Výstava pojednává o historii nejvýznamnějšího rodu, kterému kdy Jaroměřice patřily, o rodu Questenbergů. První z rodiny byl Gerhard, který se vyznamenal na bojištích třicetileté války a posledním byl hrabě Jan Adam z Questenberga, pro něhož byla vším hudba a divadlo. Toto téma bychom rádi přiblížili ve formě hraných kostýmovaných prohlídek,“ ozřejmuje kastelán Radim Petr. Prohlídky začínají od 19:00 hodin a vstupné stojí 160 Kč. Pro velký zájem doporučujeme rezervaci předem.

Zámek Náměšť nad Oslavou

Zšeřelými interiéry náměšťského zámku provede návštěvníky sám zámecký pán. Před jejich zraky se v podání Divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci odehrají vážné i veselé události, které se na zámku staly. „Návštěvníci tak vstoupí do dávno minulých dob a spatří například zámeckou stráž v dobových kostýmech, výuku šlechtických tanců, školu šermu a řadu dalších dnes nám již málo známých situací běžného šlechtického života,“ říká náměšťský kastelán Marek Buš.Prohlídky začínají každou hodinu od 18:00 do 22:00. Plné vstupné je 120 Kč, rodinné 310 Kč.

Zámek Telč

Pohádkové rozloučení s létem čeká na rodiče s dětmi v zámeckém parku v Telči, který se během sobotního odpoledne promění v zakletou říši plnou rusalek, vodníků a skřítků.„Na kilometrové trase zámeckým parkem na vás i vaše děti budou čekat pohádkové postavy a zvířátka ze začarovaného lesa. Děti budou u každého z nich muset plnit úkoly. Budou lovit larvy z mraveniště, pomůžou vranímu skřetovi postavit domeček a hastrmánkovi rozpoznat jedovaté bylinky. Po splnění všech úkolů dostanou malí poutníci dárek z truhly u Stromu splněných přání,“ přibližuje program Lucie Norková ze správy zámku. Akce bude probíhat mezi 13. až 17. hodinou. Jednotné vstupné činí 70 Kč.

