Národní památkový ústav: O Cenu Patrimonium pro futuro bojuje bývalá fara v Křeči

Areál fary v Křeči, která je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, prošel pozoruhodnou a zdařilou obnovou v letech 2016 -2018. Farní komplex je tvořen přízemní obytnou budovou z 2. poloviny 18. století, kolnou, stodolou, chlévy, dvorem a zahradou. Fara nebyla několik desítek let obývána ani udržována, až do roku 2015, kdy ji zakoupil současný vlastník a zahájil její obnovu. Zatímco samotná fara byla v té době chráněna alespoň novou střešní krytinou, hospodářské objekty se dochovaly pouze v torzální podobě bez střech, částí zdiva a výplní stavebních otvorů.

„Díky vstřícné spolupráci a ochotě vlastníka provést všechny práce tradičním způsobem a s maximálním respektem k vlastní kulturní památce, byl farní areál zachráněn a obnoven v téměř nezměněné podobě, přičemž dále slouží k obytným účelům “, konstatuje Terezie Vohralíková, garantka obnovy z územního odborného pracoviště NPÚ v Telči.

Během rekonstrukce došlo k zajímavým objevům – např. k nálezu dochovaného malovaného dekoru dřevěných okenic ve formě drobných květů růží (zakonzervováno) či k nálezu keramického střepu s reliéfem Panny Marie. Našla se také dřevěná vyřezávaná kartuše s mariogramem, části keramických nádob (džbán) a v neposlední řadě bylo objeveno dobové malované plátno divadelní kulisy, kterou využívali farní ochotníci.

„Velké ocenění patří majiteli objektu za iniciativu, energii a stálé finanční zabezpečení, které do procesu realizace i dalších plánovaných obnov neustále vkládá.“, dodává Pavel Macků, ředitel telčského pracoviště NPÚ.

Pozitivně se na výsledku podepsal i výběr projektanta, který se specializuje na obnovu historických budov. Díky nadstandardnímu pochopení a snaze, aby technologie i výsledek odpovídaly historicky věrohodné obnově, se vlastník rozhodl také pro zkušené a renomované zhotovitele jednotlivých řemesel. Na pracích se podíleli tesaři, zedníci, umělečtí skláři, truhláři, kamnáři, štukatéři, restaurátoři nástěnných maleb i maleb na dřevě. Vzorová byla rovněž spolupráce s Národním památkovým ústavem jak při průběžných konzultacích, tak v projekční i stavební fázi obnovy. Rekonstrukce fary v Křeči se z pozice památkové péče jeví jako vítaný stavební zásah do technického i vizuálního stavu památky. Materiálově, řemeslně i technologicky se jí z pohledu památkové péče dostalo obnovy, která je založena na principech tradičních stavebních postupů z doby, kdy byl objekt vystavěn.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vyhlašuje Národní památkový ústav letos šestým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků, která z řady akcí dokončených v roce 2018 v Kraji Vysočina vybrala jednu nejzajímavější a jako vítěze krajského kola ji nominovala do celostátního kola ceny NPÚ, zasedala na územním odborném pracovišti v Telči v dubnu t. r. Komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ vybraly do konce dubna 2019 krajské vítěze a nominovaly je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií - obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost. Cena má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Své favority však letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Slavnostní vyhlášení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2019 za počiny roku 2018 proběhne začátkem října t.r.

autor: Tisková zpráva