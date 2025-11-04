Dostál (Stačilo!): Prezident není mocnář, ale úředník

Proč se prezident Pavel diví, že mu přišlo programové prohlášení do datovky? Prezident není mocnář, ale úředník. A i ten poslední úředník musí vyřídit podání do datovky bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dané zákony.
Je nejvyšší čas doplnit lhůty, včetně důsledků jejich nedodržení, napevno i do Ústavy, neboť z liknavosti prezidentů vzniká chaos. Období "mrtvé vlády" (po prohraných volbách, ale před jmenování nové) je nebezpečné.
Vládní zombie už nemají politickou odpovědnost, ve volbách už prohrály, o nic jim nejde a mohou natropit cokoli. Jako třeba Vojtěchovo povinné covidové očkování a čtvrtrok nesmyslných covidpasů, nebo nyní lokajské vystupování Fialovy vlády před evropskými institucemi v hospodářsky extrémně významných věcech. Taky můžou rozkrást spoustu peněz nebo zadat nesmyslné miliardové zakázky. O nezodpovědném sestavování rozpočtu státu či zdravotního pojištění nemluvě.
Jak by to mohlo v Ústavě vypadat?
- Svolání zasedání Sněmovny (čl.34/1): zkrátit z 30 dnů na 10 dnů po volbách, při zmeškání se sejde Sněmovna 10. den sama
- Jmenování předsedy vlády (čl.62/a a 68/2): 15 dnů od voleb; při zmeškání prezident "ztratí pokus"; při zmeškání pravomoc přejde na Sněmovnu (jako dnes při "třetím pokusu" dle čl.68/4)
- "Pověření sestavením vlády": v rámci 15denní lhůty od voleb, pokud možno bezodkladně po volbách (v Ústavě tento institut ani není, vznikl lidovou tvořivostí prezidentů)
- Návrh ministrů předsedou vlády (čl.68/2): 15 dnů od doručení jmenování; při zmeškání předseda vlády pozbývá jmenování a prezidentovi začne 15-denní lhůta pro "druhý pokus", případně předsedovi Sněmovny pro "třetí pokus"
- Jmenování ministrů a dalších členů vlády (čl. 68/2 in fine): 15denní lhůta od doručení návrhů od jmenovaného předsedy vlády; při zmeškání prezidentem se mají ministři za jmenované a vláda jde pro důvěru do Sněmovny; odmítnutí jmenovat musí prezident ve lhůtě písemně zdůvodnit
Obdobné lhůty i na další úkony ústavních činitelů.
Tvůrce Ústavy měl patrně za to, že se budou prezidenti chovat slušně, nepřivlastňovat si pravomoci, které nemají, a neprotahovat funkční období "mrtvých" vlád, bohužel se tak neděje.
Stanovení lhůt by přitom nijak nezasáhlo ústavní pravomoci prezidenta vymezené stávající Ústavou, ty by zůstaly nezměněné. Jen by se prezidentům zabránilo s nimi spekulovat.
