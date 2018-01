Národní technická knihovna oslaví 300. výročí koncertem Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers

Počátky nejstarší technické knihovny v ČR jsou spojeny se jménem prvního stavovského profesora inženýrství Christiana Josefa Willenberga, jenž v Praze zahájil 1. ledna 1718 vyučování, a položil tak základy technického vysokého školství v českých zemích a současně i knižního fondu NTK.

„NTK slaví své třísté narozeniny. Věříme, že koncert významného swingového orchestru a jeho frontmana Ondřeje Havelky návštěvníky knihovny potěší a budou slavit s námi,“ uvedl ředitel NTK Martin Svoboda.

První zmínku o budoucí technické knihovně obsahuje dekret vydaný dne 9. listopadu 1717 českými stavy, které se s platností k 1. lednu 1718 rozhodly zřídit profesuru inženýrství a jmenovat Willenberga profesorem. Tento bývalý fortifikační důstojník dále obdržel od stavů pro výuku studentů 300 zlatých na nákup knih, modelů a přístrojů. Vyučování probíhalo ve Willenbergově soukromém bytě, kde byla umístěna i knihovna, jež se postupně stěhovala do bytů Willenbergových nástupců. Teprve v roce 1777 získal tehdejší profesor F. L. Herget první stálé prostory pro výuku v Klementinu, do něhož se knihovna přestěhovala v roce 1935. Bývalý jezuitský klášter však postupně přestal nárokům knihovny vyhovovat, proto v roce 2006 začala stavba nové budovy v Dejvicích. S přestěhováním v roce 2009 získala instituce i současný název Národní technická knihovna.

„Při návštěvě dnešní moderní budovy NTK v Praze Dejvicích by mohlo někoho překvapit, že její počátky sahají až do doby baroka. Profesora Willenberga by jistě nadchlo, kdyby viděl, jak se jeho sbírka knih rozrostla a jaké služby dnes poskytujeme našim registrovaným zákazníkům,“ poznamenal Svoboda.

Koncert O. Havelky a jeho Melody Makers začne v 18 hodin v Centrální hale služeb ve 2. patře knihovny a nabídne výběr nejlepších skladeb z reportoáru známého orchestru hrajícího jazz, swing a taneční hudbu z 20., 30. a raných 40. let 20. století. Akci mohou vedle registrovaných zákazníků NTK navštívit zcela zdarma i všichni ostatní zájemci z řad veřejnosti.

Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V moderní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby a velkorysý prostor pro studium a týmovou práci. Funguje také jako společenské centrum s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Více informací na ZDE

Psali jsme: Poprvé za 98letou historii uvede činohra NDM Ibsenova Peera Gynta Baron Prášil restaurovaný s podporou Fondu kinematografie patří k nejlepším Blu-Ray vydáním roku 2017 „Sme-ta-nová“ Litomyšl V Pardubickém kraji se natáčely dvě pohádky a Jan Palach

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva