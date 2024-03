Národní technické muzeum: Vlak v čele s parní lokomotivou 464.102 „Ušatá" vyjíždí za světovým dědictvím UNESCO

reklama

Vlak pojede po trase Ústí nad Labem–Teplice v Čechách–Bílina–Most–Chomutov–Žatec a zpět. Cílem jízdy je město Žatec, kde bude probíhat bohatý doprovodný program k zahájení turistické sezóny 2024.

Zájemci si mohou užít jízdu rekonstruovanou vlakovou soupravou Národního technického muzea, taženou parní lokomotivou, a propojit zážitek z cesty s návštěvou Žatce, kde tento den proběhne „odemykání nové sezóny“ s bohatým programem. Lákadlem akce je loni opravená parní lokomotiva 464.102 Ušatá, významný provozní exponát ze sbírky NTM, která bude stát v čele vlaku.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 12% Neškodí 86% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22484 lidí

Lokomotiva je unikátním dokladem meziválečné československé konstrukční školy parních lokomotiv a sloužila na tratích do roku 1978. V soupravě vlaku jsou zastoupena typická i unikátní vozidla, vyrobená v 60. až 80. letech dvacátého století. Základ soupravy tvoří osobní vůz se služebním oddílem řady BDa z roku 1974, vozy řady Bai z let 1973-74, lehátkový vůz s bufetovým oddílem BRcm z roku 1984 a rychlíkový vůz s kupé I. a II. třídy řady ABa z roku 1973.

Online prodej vstupenek do vlaku probíhá ZDE.

Zvolte datum 6. dubna a vyberte příslušnou jízdu.

Vstupné do vlaku v předprodeji je cenově zvýhodněno. Prodej vstupného bude probíhat do naplnění kapacity vlaku. Vstupenku do vlaku mohou účastníci jízdy využít do konce letní sezóny 2024 jako jednorázové vstupné do Železničního depozitáře NTM v Chomutově. Jízdní řád, podrobnosti o soupravě a další informace naleznete ZDE.

Psali jsme: Národní technické muzeum: Odzvonění návštěvnické sezóny v Centru stavitelského dědictví v Plasích Národní technické muzeum: Pocta Karlu Lopraisovi Národní technické muzeum: Vzácný unikát darovala do sbírky firma Škoda Auto Národní technické muzeum: Desetiletí Železničního muzea

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE