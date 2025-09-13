Národní zemědělské muzeum v Čáslavi zve na noční jízdu na traktorech

Vyhlídkové noční jízdy na osvětlených vozech, historické traktory, nasvícené expozice, bludiště z mlátiček, kaskadérská moto show Mirka „Sporťáka“ Freye, loutkové divadlo pro nejmenší a také vystoupení čáslavského muzikanta Tomáše Polmana. Muzejní noc v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi nabídne v sobotu 20. září od 18 do 22 hodin jedinečnou atmosféru a noční dobrodružství mezi traktory.
„Pro návštěvníky jsme připravili vyhlídkové jízdy na osvětlených vozech. Z depozitářů vyjedou například traktory Güldner ABS 10 a Mann 2F1. Noční jízda je zážitek, který návštěvníkům nabízíme jen jednou v roce,“ zve ředitel Vladimír Michálek všechny milovníky zemědělských strojů do NZM Čáslav.
V programu muzejní noci svými kaskadérskými triky zazáří již publiku dobře známý a oblíbený Mirek „Sporťák“ Frey ve své moto show, pro děti bude připravené světelné bludiště z mlátiček a další zemědělské techniky nebo zábavné outdoorové hry. Nejmenší diváky čeká loutkové představení na dobrou noc od loutkoherců divadla Kozlík z Hradce Králové – vybrat si mohou buď Vodnickou pohádku se staročeskými písničkami o dvou vodnících, kteří se rozhodnou pomoci zamilované Madlence, nebo klasickou Perníkovou chaloupku. Všichni návštěvníci se mohou těšit na koncert čáslavského zpěváka, kytaristy a klavíristy Tomáše Polmana.
Po celou dobu akce si budou moci návštěvníci společně opéct buřty na ohni. K zakoupené vstupence dostanou špekáček jako dárek zdarma.
Název a termín akce:
Muzejní noc v NZM Čáslav
Termín:
sobota 20. 9. 2025, 18:00-22:00
Vstupné:
plné 150 Kč
snížené (děti, senioři) 100 Kč
rodinné 400 Kč
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace, zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a Ostrava. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi se specializuje na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. Částečně zpřístupněné depozitáře a expozice se zaměřují na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě. Virtuální prohlídku NZM Čáslav najdete ZDE, více informací ZDE.
