Návštěvnost Národního muzea byla v roce 2025 opět rekordní

Pro rok 2026 připravilo Národní muzeum atraktivní výstavní plán, který propojuje tematická linka Dějiny a osobnosti. Ta se promítá do všech hlavních výstav roku a nabízí návštěvníkům možnost nahlížet dějiny prostřednictvím výrazných osobností i klíčových historických období. Výstavní program je určen domácímu i zahraničnímu publiku a je doplněn o vzdělávací aktivity pro školy všech stupňů. Po předchozím roce, který byl ve znamení výstav představujících témata z celého světa, se Národní muzeum v roce 2026 programově vrací k domácím tématům dějin českých zemí, kultury a společnosti. Tato témata jsou však zasazena do širších evropských a mezinárodních souvislostí tak, aby byla srozumitelná a atraktivní jak pro české, tak i pro zahraniční návštěvníky.
„Velmi nás těší, že si Národní muzeum i v roce 2025 udrželo mimořádný zájem veřejnosti a že návštěvnost opět dosáhla rekordních čísel. Potvrzuje to, že naše výstavy, expozice i doprovodné programy dlouhodobě oslovují široké spektrum návštěvníků. V roce 2026 na tento úspěch navazujeme programem zaměřeným na domácí témata v širších evropských a mezinárodních souvislostech a zároveň pokračujeme v rozvoji moderních technologií a digitálních nástrojů, které zpřístupňují sbírky novými a srozumitelnějšími způsoby. Chceme, aby Národní muzeum bylo přirozeným místem poznání pro domácí publikum i významným evropským kulturním centrem, které přitahuje návštěvníky ze zahraničí. Úspěšný rok 2025 je zároveň výsledkem skvělé práce zaměstnanců Národního muzea, kterým bych chtěl upřímně poděkovat,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Stěžejním projektem roku 2026 se stane mimořádná výstava Přemyslovci, připravená ve spolupráci se Správou Pražského hradu, která bude věnovaná dávným českým panovníkům. Největší a nejvýpravnější výstava roku, která se otevře v druhé polovině dubna v Historické budově Národního muzea, představí populární formou zakladatelskou dynastii českého státu a její roli v utváření politické moci, kultury i identity českých zemí. Návštěvníkům představí originální artefakty jak ze sbírek Národního muzea, tak ze zápůjček ze zahraničních i domácích institucí.
Historická budova Národního muzea dále na jaře letošního roku uvede výstavu věnovanou českému historikovi, politikovi a spisovateli Františku Palackému. Výstava představí „Otce národa“ nikoli jako nudnou kapitolu z učebnice, ale jako inspirativního muže s neobyčejnou vytrvalostí a schopností hluboké práce. Cílem výstavy je oživení Palackého odkazu, jehož celoživotní práce může být inspirací pro mladé lidi i dnes.
V listopadu též ve své Historické budově Národní muzeum ve spolupořadatelství se Židovským muzeem u příležitosti 120. výročí tohoto významného muzea otevře výstavu prezentující jeho jedinečné a světově významné sbírky.
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur se v tomto roce zaměří na osobnost svého zakladatele Vojty Náprstka a od dubna prostřednictvím výstavy připomene jeho životní příběh a odkaz, který zásadně ovlivnil české muzejnictví i moderní myšlení.
Již tradičně bude Nová budova Národního muzea hostit od května do listopadu výstavu fotografií 31. ročníku soutěže Czech Press Photo, která prostřednictvím snímků reflektuje uplynulý rok a jeho zásadní události.
Tematickou linku Dějiny a osobnosti doplňují také výstavy zahájené již v roce 2025, které budou pokračovat i v letošním roce. V Nové budově Národního muzea zůstávají otevřeny výstavy Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha a Františka Plamínková a my, v Českém muzeu hudby pak výstava Soňa Červená připomínající život a uměleckou dráhu této významné umělkyně.
Národní muzeum v roce 2025 výrazně rozšířilo nabídku digitálních a virtuálních zážitků a potvrdilo, že drží krok s aktuálními světovými trendy v prezentaci kulturního dědictví. Návštěvníci mohou prostřednictvím aplikace Národní muzeum v kapse využívat projekty rozšířené reality, audiovizuální instalaci Panteon: Živé kořeny s rozsáhlou encyklopedií i interaktivní projekt Paměť budoucnosti v kupoli Historické budovy, který funguje jako digitální časová schránka. Muzeum se zároveň představilo také ve světě počítačových her, a to prostřednictvím několika světů ve hře Minecraft. Součástí moderního způsobu komunikace s návštěvníkem je i virtuální projekt Kroky pokroku ve stálé expozici Dějiny, jenž návštěvníky pomocí virtuální reality provází proměnami technického pokroku od konce 19. století po současnost.
V roce 2026 plánuje Národní muzeum na tyto aktivity navázat dalšími technologickými novinkami, včetně využití umělé inteligence.
