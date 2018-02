Nemocnice Bohumín: Prádlo se od února pere mimo špitál

Nemocnice proto přistoupila k uzavření prádelny a nasmlouvání praní prádla od února mimo špitál. Ročně ji služba vyjde na necelé tři miliony korun.

„Je to všude obdobné. Špitály nejsou v ideální finanční kondici, snaží se šetřit a investovat především do personálu, zdravotnického vybavení a budov. Podle propočtů by modernizace naší prádelny přišla na víc než 13 miliónů korun, a pokud by se na sebe měla vydělat, museli bychom horečnatě shánět zákazníky i jinde, a to teď není naší prioritou ani specializací. My teď potřebujeme lákat do nemocnice zdravotníky a pacienty, a ne shánět zákazníky pro prádelnu. To přenecháme jiným specialistům. Všem zaměstnancům děkuji za dlouholeté kvalitně odváděné služby,“ uvedl předseda představenstva nemocnice Igor Bruzl s tím, že někteří pracovníci v rámci logistiky v nemocnici zůstali, jiní se rekvalifikovali na ošetřovatelky a dalším nabídl práci nový dodavatel. Ostatním skončily dohody.

Praní nemocničního prádla je vzhledem k hygienickým a logistickým nárokům poměrně složité. I proto se nakonec do výběrového řízení přihlásili pouze dva zájemci. „Obě nabídky podaly společnosti, které jsou v praní prádla ve zdravotnických zařízeních v regionu i mimo něj velmi zkušené. Výhodnější nabídku předložil ostravský Renatex, s nímž jsme uzavřeli smlouvu,“ upřesnil Bruzl.

Celá logistika bude nová a moderní. Prádlo bude opatřeno čipy a čárovými kódy, a tak bude mít nemocnice dokonalý přehled o tom, kde se právě nachází. „Samozřejmě bude nutné, aby si naši zaměstnanci na nový způsob zvykli. Vybraný dodavatel bude zajišťovat i obměnu zničeného nebo ztraceného prádla. Věřím, že nový systém rychle vychytáme a že naši pacienti nepoznají zásadní změnu. A pokud ano, tak jen k lepšímu,“ dodal Igor Bruzl.

autor: Tisková zpráva