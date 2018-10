Nemocnice Na Bulovce: První „psí doktorka“ v Česku Fanynka začala poslední rok své služby

Před šesti lety, tedy 27. září 2012, jí jako malé štěňátko předávaly Pomocné tlapky na Oddělení následné péče Nemocnice Na Bulovce a nové paničce klinické psycholožce Lence Procházkové, u které je v rodině a denně s ní docházela do práce.

Fanynka tedy vstoupila do svého sedmého roku služby, ale ten bude už velmi specifický. Fanynka totiž půjde během roku 2019 do zaslouženého canisterapeutického důchodu a za pacienty dochází už jen ve velmi šetřícím režimu a pouze na Neurologické oddělení. Jejím největším úkolem je se teď naučit být i přes den doma, což je pro všechny pejsky běžná věc, ale Fanynka na to není moc zvyklá. Jako první „psí doktorka“ v Česku totiž celé dny pomáhala léčit pacienty v Nemocnici Na Bulovce. Její medicínou byla láska, šikovnost a srst. Díky Fanynce vzniklo v Nemocnici Na Bulove i canisterapeutické centrum. Má i své facebookové stránky CC – Canisterapeuticke centrum. Fanynka si zaslouží obrovské poděkování a respekt.

autor: Tisková zpráva