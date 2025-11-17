Výborný (KDU-ČSL): Svoboda není jen dar, ale i závazek

17.11.2025 12:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 17. listopadu

Výborný (KDU-ČSL): Svoboda není jen dar, ale i závazek
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Dnes si připomínáme 17. listopad, den, který má v naší historii dva hluboké otisky. V roce 1939 nacisté zavřeli české vysoké školy, popravili hlavní představitele studentských organizací a více než 1200 studentů odvlekli do koncentráků. O padesát let později, v roce 1989, znovu stáli v první řadě studenti, tentokrát proti komunistickému režimu. Právě jejich odvaha postavit se moci otevřela cestu ke svobodě.

Tyto dva příběhy spojuje jedno, odvaha lidí, kteří řekli dost. A připomínají nám, že svoboda není samozřejmost. Nezmizí ze dne na den, ale může slábnout tehdy, když přestaneme být vnímaví k tomu, co se kolem nás děje, když ztrácíme občanskou odvahu nebo když se smiřujeme s tím, co bychom neměli přijímat.

Jsem vděčný, že po roce 1989 žijeme ve svobodné zemi. A připomínám si, že svoboda není jen dar, ale i závazek. Každý z nás má svou část odpovědnosti za to, jak bude naše demokracie vypadat nejen zítra, ale i za několik let.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství v demisi
Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Výborný , 17. listopad

autor: PV

