Výborný (KDU-ČSL): Svoboda není jen dar, ale i závazek

Dnes si připomínáme 17. listopad, den, který má v naší historii dva hluboké otisky. V roce 1939 nacisté zavřeli české vysoké školy, popravili hlavní představitele studentských organizací a více než 1200 studentů odvlekli do koncentráků. O padesát let později, v roce 1989, znovu stáli v první řadě studenti, tentokrát proti komunistickému režimu. Právě jejich odvaha postavit se moci otevřela cestu ke svobodě.
Tyto dva příběhy spojuje jedno, odvaha lidí, kteří řekli dost. A připomínají nám, že svoboda není samozřejmost. Nezmizí ze dne na den, ale může slábnout tehdy, když přestaneme být vnímaví k tomu, co se kolem nás děje, když ztrácíme občanskou odvahu nebo když se smiřujeme s tím, co bychom neměli přijímat.
Jsem vděčný, že po roce 1989 žijeme ve svobodné zemi. A připomínám si, že svoboda není jen dar, ale i závazek. Každý z nás má svou část odpovědnosti za to, jak bude naše demokracie vypadat nejen zítra, ale i za několik let.
Mgr. Marek Výborný
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV