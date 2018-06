Nemocnice Náchod: Dobrovolní dárci krve mají parkování zdarma

Vážení pacienti/klienti, návštěvy,

jak jsme Vás již informovali, došlo ke změně systému parkování. Parkování na parkovišti pod ambulantním pavilonem je nyní zpoplatněno. V případě, kdy Vás doprovod převáží do nemocnice a následně z ošetření vyzvedává, můžete využít pro zastavení oba vstupy do „pavilonu A“ a to ZDARMA.

Dobrovolní dárci krve mají po předložení potvrzení o odběru parkování ZDARMA.

Provozní doba parkoviště je v pracovních dnech pondělí až pátek od 6:00 – 15:30 hod. Sobota, neděle a státní svátky jsou ZDARMA. Při vjezdu zaplatíte 30,–Kč/hod. za každou další započatou hodinu 10,–Kč, maximálně však 4 hodiny, tedy celkem 60,–Kč za 4 hodiny parkování. Po 4. hodině za každou započatou hodinu je platba 100,– Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH v platné sazbě a výši.

Z výše uvedených důvodu bychom Vás rádi požádali o trpělivost a současně o zvýšenou opatrnost při projíždění areálem a přilehlými ulicemi. Máte-li možnost použít jiného dopravního prostředku než osobního automobilu k přepravě do nemocnice, použijte jej.

Dále bychom Vás rádi informovali, že v návaznosti na postup výstavby nových pavilonů v nemocnici Náchod dochází ke změnách v organizaci pohybu osob a vozidel v dolním areálu nemocnice. Od 15. 6. 2018 dojde k úplnému rozdělení dolního areálu na dvě části. Prostřední brána, která byla používána také pro zásobování pavilonů H a G je vyhrazena pro vjezd vozidel stavby. Zásobování jmenovaných pavilonů bude probíhat horní bránou z ulice Nemocniční.

Dochází také k omezení tras pro pěší. Aktuální trasy jsou vyznačeny na přiloženém plánku.

Miroslav Bůžek, technický náměstek ON Náchod, a. s.

Psali jsme: Nemocnice Náchod: Omezení míst pro parkování a průchodu areálem Nemocnice Náchod: Vedení diskutovalo s primáři o budoucnosti nemocnice Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje: Podařilo se zastavit zhoršování hospodaření náchodské nemocnice Řehoř (ODS): Modernizace Náchodské nemocnice začne již letos na jaře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva