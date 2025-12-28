Vánoční vzkaz ze STAN: Ježíšek neexistuje. Nezůstalo bez odezvy

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Poslankyně Michala Šebelová (STAN) natočila video, u kterého však sama zdůraznila, že není určeno dětem. Především ne těm, které ještě věří na ježíška. „Toto video není určeno dětem, které ještě věří na Ježíška,“ pravila na sociální síti Instagram.
A poté poslala vzkaz Babišově vládě. „Mějte Vánoce takové, jaké chcete. A vzkaz pro novou vládu. Ježíšek fakt neexistuje,“ sdělila.
Když to slyšel poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl, neudržel se.
„Paní Šebelová nás znovu oslnila svým intelektem a obohatila nás o nové moudro. Vzkázala nám, že Ježíšek neexistuje. A tohle neštěstí nás stojí 4 miliony ročně,“ žasnul Rajchl.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Vůči videu Šebelové postavil Kulidakis do kontrastu video premiéra Andreje Babiše, který 26. prosince oznámil spoluobčanům, že si telefonoval s prezidentem USA Donaldem Trumpem.
„Srovnejme – divné video Šebelové versus Babiš s Trumpem, včetně omluvy, že video Babiš dává 26. prosince. Minimálně z hlediska empatie a citu pro situaci vláda versus opozice 1:0,“ zdůraznil Kulidakis.
