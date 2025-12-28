Vánoční vzkaz ze STAN: Ježíšek neexistuje. Nezůstalo bez odezvy

28.12.2025 9:30 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Poslankyně Michaela Šebelová (STAN) natočila vánoční videopřání. Zdůraznila, že její poselství rozhodně není určeno dětem, které ještě věří na Ježíška. A poslala vzkaz vládě Andreje Babiše (ANO). Netrvalo dlouho a ozval se i poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl. „A tohle neštěstí nás stojí čtyři miliony ročně,“ poznamenal na konto Šebelové.

Vánoční vzkaz ze STAN: Ježíšek neexistuje. Nezůstalo bez odezvy
Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Štědrý den je za námi, ale lidé si stále přejí krásné svátky a především vše nejlepší do příštího roku. Své vzkazy posílají lidem i politici.

Poslankyně Michala Šebelová (STAN) natočila video, u kterého však sama zdůraznila, že není určeno dětem. Především ne těm, které ještě věří na ježíška. „Toto video není určeno dětem, které ještě věří na Ježíška,“ pravila na sociální síti Instagram.

A poté poslala vzkaz Babišově vládě. „Mějte Vánoce takové, jaké chcete. A vzkaz pro novou vládu. Ježíšek fakt neexistuje,“ sdělila.

 

 

Když to slyšel poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl, neudržel se.

„Paní Šebelová nás znovu oslnila svým intelektem a obohatila nás o nové moudro. Vzkázala nám, že Ježíšek neexistuje. A tohle neštěstí nás stojí 4 miliony ročně,“ žasnul Rajchl.

Komentátor Thomas Kulidakis v textu pro Lidovky.cz označil Šebelovou za „vévodkyni knížecích rad“ a konstatoval, že „zdatně konkuruje Markétě Adamové Pekarové“. Narážel nejen na radu Pekarové Adamové, aby si lidé vzali v zimě dva svetry a raději aby méně topili, neboť v čase startu ruské invaze na Ukrajinu bylo třeba řešit otázku, jak zajistit energetickou bezpečnost České republiky. 

Vůči videu Šebelové postavil Kulidakis do kontrastu video premiéra Andreje Babiše, který 26. prosince oznámil spoluobčanům, že si telefonoval s prezidentem USA Donaldem Trumpem.

„Srovnejme – divné video Šebelové versus Babiš s Trumpem, včetně omluvy, že video Babiš dává 26. prosince. Minimálně z hlediska empatie a citu pro situaci vláda versus opozice 1:0,“ zdůraznil Kulidakis.

Psali jsme:

Nejdřív Zůna, teď Babiš. Opozice se může ukřičet
Nemusíte se tvářit jako morální maják. Šebelová slyšela od Gregora, co čeká minulou vládu
Benda, Jakob a další ve vlaku. Internet vybouchl smíchy
„Jeďte si za Šimečkou, povídejte si o 86 pohlavích.“ Rajchl bouchl ve studiu

 

