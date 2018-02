Nemocnice Třebíč: Změny a výstavba nekončí

02.02.2018 7:36

Otevřením pavilonu C na konci roku 2017 a skutečným uvedením do provozu v druhém lednovém dnu roku 2018 investice Kraje Vysočina do budov v areálu Nemocnice Třebíč nekončí. V tomto roce bude rekonstruován interiér pavilonu G, proběhnou drobné stavební úpravy v budově operačních sálů O a průběžně proběhne demolice čtyř dalších starých budov (Z, CH, R a bývalé transfuzní stanice). V závěru výstavby bude pavilon C doplněn přístavbou pro magnetickou rezonanci vč. jejího vybavení a spuštění do provozu.