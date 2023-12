Nemocnice Znojmo zahajuje rekonstrukci veřejných sociálních zařízení

reklama

V pondělí začnou opravy toalet na Urgentním příjmu, které jsou v neutěšeném stavu už vzhledem k počtu návštěvníků za jednu službu, kterých je i kolem 120, doprovody nepočítaje a taky proto, že téměř 50 let nezaznamenaly veřejné toalety žádnou větší opravu. Dále budou postupně opraveny toalety naproti vstupu do lékárny, naproti vstupu do polikliniky a naproti vstupu do infuzní terapie (vedle ortopedických ambulancí), naproti podatelně, poliklinika u ambulancí urologie. Vždy po 30 dnech. Celkově bude postupně opraveno 8 míst sociálního zařízení.

„Přibližně v květnu bude provedena nezbytná úprava sociálního zařízení na Dětském oddělení. Mohli jsme počkat až na komplexní rekonstrukci lůžkového objektu, což je otázka cca 5 let, ale oddělení, kde na deset dvou- až třílůžkových pokojů je nyní v užívání jedna jediná toaleta pro děti a rodiče, navíc mnohdy i adolescenti jsou nuceni v případě infekčního průjmu používat nočníky přímo na svém pokoji, je pro nás naprosto nepřijatelné. Proto neodkládáme to, co můžeme udělat hned,“ sdělila Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Předpoklad dokončení stavebních prací dle harmonogramu je 14.6.2024. Investice je hrazena z vlastních zdrojů nemocnice, a to ve výši 4,3 milionu Kč.

