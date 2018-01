Nemocnicím, specialistům i dalším lékařům zaplatí VZP lépe než jiné pojišťovny

Do začínajícího dohodovacího řízení vstupuje VZP jako nejsilnější pojišťovna na trhu

Pro velkou část zdravotnických zařízení je výhodnější, aby jejich pacienti byli pojištěni u VZP, než aby byli klienty konkurenčních pojišťoven. Ukazuje to velké srovnání zdravotně pojistných plánů, v nichž jednotlivé pojišťovny uvádějí, kolik jsou letos připraveny v průměru zaplatit za jednoho pojištěnce lékařům v různých typech zařízení. Jeden příklad za všechny – aby nemocnice dostala zaplaceno stejně peněz, jako když ošetří 10 klientů VZP, musí ošetřit 13 pacientů Oborové zdravotní pojišťovny. Pro praktické lékaře zase platí, že za deset ošetřených klientů VZP dostane zaplaceno stejně peněz, jako za 11 ošetřených pojištěnců Vojenské zdravotní pojišťovny.

VZP srovnání zveřejňuje v reakci na začínající dohodovací řízení, ve kterém se pojišťovny domlouvají se zástupci jednotlivých segmentů zdravotního systému na výši úhrad. Zdravotně pojistné plány, z nichž lze vyčíst uvedená data, nejsou pouze interními materiály pojišťoven, do nichž by si mohly napsat, co je napadne. Ke schválení se předkládají vládě a schvaluje je poté i Poslanecká sněmovna. Údaje v nich uvedené je proto třeba brát velmi vážně.

V segmentu praktických lékařů je VZP připravena letos zaplatit v průměru za jednoho klienta 1 524 korun. Druhá největší pojišťovna – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – plánuje za totéž vydat 1 444 korun a Vojenská zdravotní pojišťovna dokonce 1 398.

Aby praktický lékař dostal zaplaceno stejně peněz, jako když ošetří 10 klientů VZP, musí ošetřit 11 klientů VoZP.

Pro nejpočetnější skupinu ambulantních lékařů, jimiž jsou ambulantní specialisté, má letos VZP připraveno v průměru na péči o jednoho klienta 2 416 korun. Tedy více než Zdravotní pojišťovna Škoda (2 023 Kč), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (2 320 Kč), Revírní bratrská pokladna (2 375 Kč) i Oborová zdravotní pojišťovna (2 409 Kč).

Aby ambulantní specialista dostal zaplaceno stejně peněz, jako když ošetří 10 klientů VZP, musí ošetřit 12 klientů Zdravotní pojišťovny Škoda.

U nemocnic je výhodnost spolupráce nejzřetelnější. Zatímco VZP počítá s tím, že letos zaplatí nemocnicím v průměru za jednoho klienta 14 844 Kč, pak u všech šesti konkurenčních pojišťoven je to výrazně méně.

Aby nemocnice dostala zaplaceno stejně peněz, jako když ošetří 10 klientů VZP, musí ošetřit:

- více než 13 pacientů Revírní bratrské pokladny (11 110 Kč za klienta)

- 13 pacientů České průmyslové zdravotní pojišťovny (11 444 Kč za klienta)

- 13 pacientů Oborové zdravotní pojišťovny (11 554 Kč za klienta)

- 12 pacientů VoZP (12 199 Kč za klienta)

- 12 pacientů ZPMV (12 270 Kč za klienta)

- 11 pacientů ZPŠ (13 257 Kč za klienta)

Šest konkurentů VZP sdružených ve Svazu zdravotních pojišťoven prezentuje uvedená data jako vlastní úspěch a šetrnost – argumentují tím, že s nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními dokázali dohodnout nižší ceny než VZP a o své klienty se tedy dokážou postarat levněji. VZP opakovaně řekla, že nechce využívat své síly a dominance k tomu, aby tlačila ceny pod rozumnou úroveň a šetřila na nesprávných místech. Jsme přesvědčeni, že naši smluvní partneři, lékaři, sestry a další zdravotnické profese, si zaslouží být za svou práci spravedlivě oceněni.

Psali jsme: Jak přispívá VZP na naslouchátka VZP bude hradit delší péči mobilních hospiců, dohodla se s odbornou společností Pomoc rodičům dětí s poruchou autistického spektra přináší česká verze Simple Steps VZP: Amalgámové zubní plomby u těhotných

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva