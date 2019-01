Nová strategie Rady pro výzkum: Zařadit Česko mezi nejlepší inovátory Evropy

„Česká republika chce být zemí budoucnosti. Rada pro výzkum, vývoj a inovace zpracovala tento klíčový dokument v úzké spolupráci s týmem z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by nás mělo do roku 2030 zařadit mezi evropské lídry,“ uvedl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš, který je zároveň předsedou Rady. Kategorii „evropská špička” premiér vymezuje jako prvních sedm zemí, Česká republika zaujímá podle mezinárodního žebříčku Global Innovation Index v současnosti 14. pozici z 28 evropských zemí, je tedy uprostřed.

Rozhodnutí vládního poradního sboru, v němž zasedají i místopředsedové Akademie věd ČR Zdeněk Havlas a Pavel Baran, bylo podle jeho členů jednomyslné.

Více peněz pro vědu

S novou strategií úzce souvisí jak změna hodnocení výzkumu, který má nově více zohledňovat kvalitu, a nikoli kvantitu, tak zejména lepší financování vědy. Premiér stejně jako místopředseda Rady Karel Havlíček uvedli, že by celkové výdaje na vědu a výzkum do roku 2030 rádi zvedli až na 3 procenta z hrubého domácího produktu. V současnosti je to pouze 1.79 %, přičemž každý rok by mělo dojít k takovému nárůstu, abychom se za 11 let dostali do požadovaného stavu. Jestli se to však skutečně podaří, záleží na dalším rozhodování vlády.

Místopředseda Petr Dvořák, který je profesorem molekulární biologie a genetiky na Masarykově univerzitě, byl na tiskové konferenci na Úřadu vlády velmi optimistický a zdůraznil, že všichni členové Rady nový dokument uvítali: „Dokonce i vědci, kteří bývají tradičně skeptičtí, říkali, že je to první materiál tohoto druhu, z něhož je vidět, že k něčemu povede.“

Na vypracování inovační strategie, která se zaměřuje i na digitalizaci, rozvoj národních start-upů a spin-offů či lepší polytechnické vzdělání na školách, se mimo jiné podílela předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima či Petr Konvalinka z Technologické agentury ČR, celkem šlo o více než 30 lidí napříč vědeckými i obchodními oblastmi.

Andrej Babiš chce strategii pod sloganem „Czech Republic: The Country for Future“ intenzivně propagovat i v zahraničí, jak prý již učinil na své nedávné asijské cestě, nyní se chystá na ekonomické fórum do Davosu. Česká republika zde má být prezentována jako země technologických příležitostí, s důrazem na špičková výzkumná centra, která zde již fungují, a to jak v oblasti laserové technologie a nanotechnologie, tak i robotiky. Prioritou bude udržet zde nadějné talenty a přilákat renomované zahraniční vědce.

Psali jsme: Premiér Babiš: Česká republika míří mezi technologické lídry Akademie věd: Eva Zažímalová opět uspěla mezi TOP ženami Česka AV ČR: Nový směr výzkumu a vlastní tým? To všechno umožní akademické prémie Lumina RVVI schválila rekordní výši podpory pro průmyslový výzkum a životní prostředí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva