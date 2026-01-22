Nová vyšetření v preventivních prohlídkách rychleji odhalí choroby v počátečním stadiu

Chodíte jednou za dva roky na preventivní prohlídku k praktickému lékaři? Jde o spolehlivý způsob, jak zjistit jednak případný zdravotní problém, který se ještě neprojevil, a navíc získat příspěvek na vybrané preventivní programy od České průmyslové zdravotní pojišťovny. Nová vyšetření, která přibyla v preventivních prohlídkách od začátku letošního roku, pomohou nemoci odhalit rychleji.

Preventivní vyšetření se nyní více přizpůsobí věku a zdravotnímu stavu pacienta. Prohlídky dospělých pojištěnců zahrnují více laboratorních vyšetření, které pomohou rychleji zachytit například začínající onemocnění ledvin, osteoporózu nebo demenci v počátečním stadiu. Dětské preventivní prohlídky se zase více zaměří na odhalení očních vad a kontrolu očkování. 
 
S čím se setkají dospělí pacienti, kteří nyní zamíří na preventivní vyšetření k praktickému lékaři? Při první prohlídce se například nově provádí měření EKG a pak každé čtyři roky od 40 let, u rizikových pacientů již od 30 let a od 40 let co dva roky. Jaterní testy čekají rizikové pacienty po 45. roce každé dva roky. Lékaři budou intenzivněji sledovat lidi s vysokým rizikem srdečního selhání. Přehledné informace k jednotlivým preventivním prohlídkám naleznete na odkazu ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Prevence |.
 
Preventivní prohlídka absolvovaná u praktického lékaře umožní čerpání vybraných preventivních programů z nabídky zdravotních pojišťoven. Propojení prohlídky s využitím bonusu vyžadují platné legislativní změny. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) navázala na prohlídku své programy Dentální hygiena, Diabetes, Pravidelný pohyb, Jedeme dál, program Těhotenství+), program Ortopedické vložky a program Porod+. 
 
„Pokud plánujete čerpání příspěvku těchto programů, doporučujeme, abyste si ověřili, zda máte platnou preventivní prohlídku. Naši pojištěnci to zjistí například v mobilní aplikaci Zdraví v mobilu, nebo v E-přepážce,“ radí mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.  V opačném případě je dobré si prohlídku v předstihu domluvit s praktickým lékařem.
 
Rezervovat schůzku na pojišťovně?
 
ČPZP má po celé republice 101 poboček s přibližně 170 zaměstnanci, kteří v letech 2024 a 2025 obsloužili shodně asi půl milionu klientů. Všechny pobočky jsou vybaveny platebním terminálem pro bezhotovostní platby. Na 13 regionálních pobočkách, pod které spadá zbylých 88 poboček, je klientům navíc k dispozici služba „Rezervovat schůzku“. 
 
Pro schůzku jsou vyhrazeny dny úterý a čtvrtek, termín přednostního vyřízení si lze zarezervovat na www.cpzp.cz/pobocky. Mezi nejčastější úkony klientů, kteří si schůzku rezervují, patří řešení dlouhodobých pobytů v cizině a problematiky týkající se EU.
 
 

