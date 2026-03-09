Moravec, jeho neziskovka a 22 milionů. Přišlo varování

Jak jsme již informovali, včera po 21 letech skončil v České televizi moderátor Václav Moravec. Jako důvod uvedl, že již nedokáže „garantovat nezávislost redakční práce“ a kritickou reflexi událostí. Vymezil se také proti „slepé vyváženosti“ a „pseudovyváženosti“. K jeho odchodu už se vyjádřila řada politiků, spolek Milion chvilek pro demokracii ho považuje za další důvod pro svou plánovanou demonstraci na Letné.
Moravcův odchod z ČT okomentoval také zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu, Daniel Vávra. Zvláště Moravcovy řeči o slepé vyváženosti. „Slepá vyváženost je podle něj nejspíš to, že do jeho pořadu má zvát všechny zástupce politických stran a ne jen ty, kteří se líbí jemu. Česká televize nemá žádnou vyváženost. Ani ‚slepou‘ ani ‚pseudo‘. A Moravec byl tím největším symbolem tohoto stavu,“ kontroval.
Není lepší ho pozvat?
Vávra spekuluje, zda se Moravec střetu s Okamurou bál, nebo nechtěl, aby se jeho myšlenky šířily. „Nebylo by mnohem lepší si ho tam zvát a v debatách ukazovat, že ten člověk nedokáže svoje postoje rozumně vysvětlit? Nemělo by být pro intelektuála a nejlepšího moderátora v zemi naprosto triviální namazat si ‚hloupého populistického extremistu‘ na chleba?“ ptá se. A dodává, že sám vyhledává debaty s radikály. „Není lepšího daru, než hloupý a radikální oponent. Do debat s různými Kartouzy, Stehlíkovými a dalšími chodím, protože to jsou chodící nahrávky na smeč. To, že se něčemu takovému Moravec snažil dlouhé roky vyhnout, je jen potvrzením jeho arogance, zbabělosti a neschopnosti,“ tvrdí bývalý herní vývojář.
Podle něho Moravec nikdy nebyl žádný velký myslitel, ani dobrý moderátor nebo diskutér. „Jeho pořad byl odjakživa postaven především na tom, že měl moc a nenechal svoje hosty mluvit, když se mu nelíbilo, co říkají. Byla to vždy přehlídka skákání do řeči či naprosto tupých a stereotypně se opakujících výpadů, když se hosta jak policajt u výslechu stále dokola ptal na to samé, na co mu host už odpověděl, ale jemu se odpověď nelíbila,“ míní Vávra.
Jako důkaz bere například již starý případ rozhovoru s Martinem Shenarem z firmy Amun.Re. „Moravec si ho bral v nepřítomnosti soustavně do úst a s naprostou jistotou o něm mluvil jako o korupčníkovi a zločinci. Shenar tam pak jednou přišel a jeden by čekal, že Moravec bude mít nabito a rozdrtí ho. Ve výsledku se Moravec zmohl jen na opakování pomluv bez jakýchkoliv důkazů, a přestože solární barony nesnáším, tak během prvních pěti minut si ho Shenar naprosto brutálně namazal na chleba. Jeho dojmy okamžitě vyvrátil pomocí dokumentů a smluv a naprosto mu zničil jeho narativ. A Moravec byl po zbytek pořadu naprosto zoufalý, lapal po dechu a nezmohl se na nic. Neměl žádný plán B. Nedokázal na svou prohru reagovat. Točil se v kruhu a byl trapný. Bylo utrpení to sledovat. Shenar nebyl následně nikdy za nic odsouzen,“ vzpomenul.
Žádný génius
Podle Vávry Moravec tyl z toho, že měl hlavní vysílací čas a stačilo mu „to nepodělat“. I tak se stal extrémně polarizující osobou. „Sice má velkou sledovanost, ale polovina sledujících ho upřímně nesnáší,“ shrnul. To, že se Moravec se svým moderováním v ČT udržel 21 let, považuje za neuvěřitelné, podle něho naopak Moravec křivil standardy toho, jak má moderátorská práce vypadat. „A ještě se u toho chovat jako ředitel zeměkoule, který bude z pozice řadového zaměstnance rozhodovat o tom, koho si smí televize zvát do ‚jeho‘ pořadu,“ rýpl si.
CEDMO
Co by dle Daniela Vávry nemělo zapadnout je, že Moravec zdaleka nebyl aktivní jen v České televizi, ale také v Středoevropské observatoři digitálních médií, která má zkratku CEDMO a Vávra ji označuje za „politickou ziskovku“. „Kterou mimo jiné finacuje Evropská unie a český stát. Člověk, který v televizi má dělat nezávislou politickou žurnalistiku a zpovídat politiky, je zároveň placený těmi politiky. CEDMO dostalo od Fialovy vlády grant 22 milionů. Ale to Václavovi ani jeho zastáncům nikdy nepřišlo jako problém,“ upozornil.
Proč Moravec vydržel tak dlouho?
„Ještě horší vizitkou téhle země je, že většina našich politiků za ty roky nedokázala přijít na naprosto triviální metody, jak Moravcovi jeho trapné ‚debatní‘ fintičky rozbít na padrť. Možná i proto, že ty, kteří to udělali, si tam už nezval, a protože v časech před masivním nástupem youtube rozhovorů a podcastů (což není tak dávno, dnešní podcast manie začala až někdy v roce 2020) znamenalo nebýt zván do televize prakticky mediální likvidaci. S tím je ovšem konec. Moravce už nikdo nepotřebuje, aby se o něm lidé dozvěděli. Vliv televize slábne. S jeho odchodem končí jedna éra. Éra zneužívání většiny menšinou, které se podařilo ovládnout státní instituce a zneužít jejich mechanismy, které měly zajišťovat vyváženost, k pravému opaku,“ pravil Vávra závěrem.
Dotace na míru
Na Moravcovo angažmá v CEDMO upozornil také Petr Sodomka, ředitel CVIS (Centra pro výzkum informačních systémů). „Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO) není jen ‚vědecký kroužek‘. Jde o masivní konsorcium, které pod Moravcovým vedením operuje se stovkami milionů korun.
Faktem je, že v roce 2024 vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci Národního plánu obnovy výzvu s alokací 175,4 mil. Kč. Jak uvádí těch nemnoho kritiků, kteří se věcí zabývali, podmínky této výzvy byly nastaveny tak specificky, že je v podstatě nemohl splnit nikdo jiný než Moravcovo CEDMO. Jde o učebnicový příklad tzv. ‚tailor-made‘ dotace (šité na míru). Proč celou záležitost téměř zcela zamlčela mainstreamová média, na to si každý odpoví sám,“ říká s tím, že ignorovat by se neměla ani časová souslednost.
„Moderátor Moravec v OVM dlouhodobě určoval agendu a prostor pro vládní politiky. Ten samý člověk má pod kontrolou projekt, do něhož finance schvalovali ti samí, tehdy vládní politici (přes svá ministerstva). Tato základní klientelistická linka je samozřejmě podstatně košatější o řadu dalších zájmových osob a institucí. Na projektu a souvisejících aktivitách totiž participují další univerzity, neziskovky a konkrétní pracovníci. Včetně například ČVUT, Demagog CZ, Masarykovy univerzity v Brně a řady dalších. Jako šéf CEDMO byl Moravec v přímém kontaktu s vládními špičkami kvůli financování, zatímco jako moderátor by od nich měl udržovat kritický odstup. Jeho zcela viditelný dvojí metr by byl v západních médiích veřejné služby nepředstavitelný,“ pokračuje Sodomka.
Monopol na pravdu
Podle něho se CEDMO zaštiťuje bojem proti dezinformacím, ale v praxi tak za Fialovy vlády získalo „monopol na definování pravdy“. „Je etické, aby aktivní moderátor politických debat vedl instituci, která má ambici ‚známkovat‘ názory v mediálním prostoru? Jak mohl být moderátor objektivní, když byl finančně závislý na dotační přízni minulé Fialovy garnitury, a jak byl ‚objektivní‘ nyní, kdy o penězovodech pro jeho projekty rozhoduje nová Babišova vláda, kterou v OVM léta nešetřil?“ ptá se.
Podle Sodomky měl Moravec skončit už dávno. „V každém případě jeho odchod neznamená pád, ale spíše plný přesun do dotačního byznysu, kde jsou rozpočty mnohem méně pod kontrolou veřejnosti, než v případě ČT. Zůstává pro mě překvapením, že mu to část politiků, právem nespokojena s jeho manipulacemi politických debat, nikdy veřejně neomlátila o hlavu. Stejně jako vedení České televize,“ varuje Petr Sodomka.
