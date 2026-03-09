10. týden na Energetické burze ČMKB

09.03.2026 10:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na ČMKB byly v 10. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 67 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele za 86 milionů.

10. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly v 10. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 67 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 86 milionů korun.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2350 CZK/MWh, v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 2282 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se v maloodběru obchodovaly za cenu 816 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2027 až 2028 v maloodběru uzavíraly s kurzem 713 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

