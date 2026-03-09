ČPZP: Lékařská prohlídka pomůže ochránit také ledviny

09.03.2026 10:58 | Komerční článek
autor: komerční tisková zpráva

Světový den ledvin, který letos připadá na 12. března, upozorňuje na význam prevence a včasné diagnostiky onemocnění ledvin.

Pravidelné lékařské prohlídky spolu se zdravým stylem života mohou propuknutí choroby zabránit nebo alespoň zpomalit její postup. Chronickým onemocněním ledvin trpí v České republice milion obyvatel, tedy každý desátý člověk. Pacientů s vykázanou diagnózou ledvinové choroby navíc každoročně přibývá. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) eviduje přes 109 tisíc pojištěnců s nemocnými ledvinami, kterým jen loni uhradila léčbu za téměř 1,4 miliardy Kč.

Ledviny mají pro naše tělo klíčový význam. Odstraňují odpadní látky z krve, regulují objem tělesných tekutin, produkují hormony, které ovlivňují krevní tlak, a podporují tvorbu červených krvinek. Narušení jejich funkce může vést k vážným zdravotním komplikacím. Chronické onemocnění ledvin pacienta obvykle nebolí, ale může se projevovat různými příznaky. Například otoky, poruchami močení, kožními vyrážkami, vyčerpáním. Pacient může cítit kovovou pachuť v ústech, mít studené končetiny nebo mu začnou vypadávat vlasy. Proto je tak důležitá prevence, jež pacienta dostane k efektivní léčbě, šetřící náklady systému a hlavně přinášející nemocnému novou kvalitu života.

Pacientů s nemocnými ledvinami přibývá. Choroba zasahuje více ženy

„Z dat ČPZP vyplývá, že počty pacientů s vykázanou diagnózou ledvinové choroby rostou. Zatímco v roce 2021 jsme měli zhruba 94 tisíc, loni to bylo již 109 tisíc pacientů. Převládají ženy, které tvoří přibližně 71 % pacientů s touto diagnózou. Nejnákladnějším pacientem je ale muž z Moravskoslezského kraje, za jehož léčbu vynaložila ČPZP v letech 2022 až 2025 přes 28 milionů Kč,“ přibližuje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Ačkoli ledvinová onemocnění zasahují všechny věkové skupiny, nejvýrazněji se z hlediska počtu pacientů i celkových nákladů promítají ve věku od 65 do 79 let. Právě tato věková kategorie tvoří podle Mazurové přibližně 39 % všech nákladů vázaných na onemocnění ledvin.

Počet pacientů s diagnózou ledvinové choroby a náklady ČPZP na léčbu:

tab

*počet unikátních pacientů
**předběžné údaje

Příspěvky ČPZP na pravidelný pohyb i na ochrannou přilbu

Mezi rizikové faktory vzniku onemocnění ledvin patří vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita, kouření a genetická predispozice. Pro snížení rizika se doporučuje držet si zdravou tělesnou hmotnost, pravidelně cvičit, jíst vyváženou stravu s omezením soli, kontrolovat hladinu cukru v krvi, vyvarovat se nadměrného pití alkoholu, nekouřit a absolvovat pravidelné lékařské prohlídky.

ČPZP na tělesné aktivity svým klientům přispívá ze svých preventivních programů. Například v programu Pravidelný pohyb je možno čerpat 700 korun, a to i na plavání. Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR dále odměňuje své pojištěnce až částkou 1 000 Kč za obyčejnou chůzi, kde kroky načítá aplikace Zdraví v mobilu. Letos ČPZP začala přispívat na ochrannou přilbu rovněž dospělým pojištěncům.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

