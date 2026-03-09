Zelení: Smíšené týmy jsou prokazatelně efektivnější

09.03.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k zastoupení žen ve vrcholné politice

Jsme jedna z mála posledních zemí Evropy, která dosud neměla předsedkyni vlády ani prezidentku. Je to přímý důsledek politického prostředí, které je v Česku mužským hřištěm. V Zelených máme spolupředsednickou dvojici, ve Sněmovně dvě poslankyně a na kandidátkách dlouhodobě nejvyšší zastoupení žen ze všech stran. A funguje to.

Smíšené týmy jsou prokazatelně efektivnější a přinášejí férovější rozhodování. Země, kde se ženy dostávají k moci, čelí nižší míře korupce a více zohledňují potřeby slabších a znevýhodněných.

Nestačí mít práva žen napsaná na papíře. Potřebujeme rovné podmínky na trhu práce, rovné platy, férové příležitosti i důchody. Prostředí, kde ženy nedoplácejí na to, že jsou ženy.

Pojďte takové prostředí vytvářet s námi. Pošlete přihlášku do strany, kde jsou rovné příležitosti samozřejmostí.

Strana zelených

  • SZ
