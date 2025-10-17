Ombudsman: Jedna zmeškaná schůzka s úřadem práce? Už žádná katastrofa

20.10.2025

Nezaměstnaní si v minulosti nemohli dovolit zapomenout na žádnou ze svých schůzek na úřadu práce. Jakmile se nedostavili a nedoložili vážný důvod, který jim ve schůzce zabránil, úřad je automaticky vyřadil z evidence. V důsledku toho za ně přestal stát hradit zdravotní pojištění. Na přílišnou tvrdost takového pravidla upozorňoval během svého působení každý z ombudsmanů i doposud jediná ombudsmanka. Jejich úsilí se však do zákona promítlo až nyní.

Splést si datum schůzky, nebo na ni jednoduše úplně zapomenout? Stává se. Když však jde o stanovenou schůzku nezaměstnaného člověka s referentem úřadu práce, může mít takové nedopatření vážné následky. Od 1. října tohoto roku je však zákon benevolentnější. První zmeškanou schůzku za období dvanácti měsíců po sobě uchazeči o zaměstnání totiž toleruje.

Vyřazení uchazeče o zaměstnání – nové pravidlo od 1. října 2025 

  • Jedno zmeškání schůzky na úřadu práce během 12 měsíců (i bez doložení vážného důvodu)  → nic se neděje.
  • Opakované zmeškání bez vážného důvodu →  vyřazení z evidence úřadu práce.

  • Pozor! Pokud je uchazeč evidován postupně na více kontaktních místech úřadu práce, pravidlo 12 měsíců platí pro všechny evidence souhrnně.

    Viz zákon o zaměstnanosti § 31 písm. c)

O shovívavější přístup k nezaměstnaným v minulosti usilovali ombudsmani Otakar Motejl a Pavel Varvařovský, stejně jako ombudsmanka Anna Šabatová. Rovněž současný ombudsman Stanislav Křeček vstřícnou úpravu legislativy vítá: „Zákon nově projevuje pochopení vůči lidské chybě a to je revoluční změna. Dříve úřady práce trvaly na doložení pádných důvodů, kdykoli evidovaný člověk nepřišel ve stanovený termín. V opačném případě jej vyřadily z evidence. Omluvenkou mohly být jen závažné okolnosti, jako například zdravotní důvody nebo péče o malé dítě. Z praxe vím, že úřady práce v tomto bývaly značně nekompromisní.“ 

Vyřazení člověka z evidence úřadu práce má přitom vážné finanční dopady. Především to znamená, že mu stát přestává hradit zdravotní pojištění. Pokud pobíral podporu v nezaměstnanosti, je povinen ji vrátit. Zároveň vypadává ze systému hmotné nouze a může získat maximálně dávku mimořádné okamžité pomoci. Úřad práce tím však netrestá jen samotné provinilce. Situace se citelně dotýká i jejich rodin. 

