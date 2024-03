Ombudsman na Noci práva přivítal účastníky až z Havířova

Velký zájem jsme v Kanceláři ombudsmana zaznamenali o prohlídky budovy. Návštěvníky zaujala zelená přístavba a její vychytávky, ale během večerních exkurzí se zajímali také o to, co všechno ombudsman dělá. Pro některé bylo nepříjemným zjištěním, že stále nemáme dětského ombudsmana.

reklama

Radka Neuwirthová přijela se svojí kamarádkou až z Havířova: „Chtěli jsme zjistit, co dělá ombudsman. Na prohlídce mě zaujalo, že mají dětskou skupinu. To je super, to bych také jako matka ocenila, když by ji nabízel i můj zaměstnavatel. Hodně se mi líbila ekologická přístavba. Je vidět, že je to promyšlené.“ Kamarádka Mirka ji doplnila: „Stojí to za to to vidět! Já jsem se během prohlídky zajímala o dětského ombudsmana. Překvapilo mě, že děti ombudsmanovi píší už nyní. Dětský ombudsman pak bude kompletně zajišťovat ochranu práv dětí.“

Společně s ombudsmanem Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Schormem se zapojili také právníci Kanceláře veřejného ochránce práv. Ombudsman zájemcům ukázal svoji kancelář a představil, čím vším se s kolegy zabývá. Zástupce ombudsmana zase v dílně srozumitelného psaní ukázal, jak udělat z kostrbatého úředního dokumentu srozumitelné sdělení. Kancelář veřejného ochránce práv totiž dlouhodobě usiluje o to, aby lidé rozuměli tomu, co jim úředníci píší. Ve hře se lidé naučili, že diskriminace se může objevovat i tam, kde by ji na první pohled nečekali. Spousta lidí pak neodešla domů bez toho, aniž by si udělala fotku s naší sochou Spravedlnosti.

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity právník Štěpán Jílka, který se v Kanceláři veřejného ochránce zaměřuje na práva dětí v ústavech či dětských domovech, přiblížil, s jakými problémy se český systém ústavní péče o děti potýká. Sdílel své zkušenosti, protože sám po nějaký čas zároveň pracoval jako vychovatel v zařízení pro děti.

Psali jsme: Ombudsman: Peněžitá pomoc obětem trestných činů zůstává už deset let stejná Ombudsman: Skončilo šetření okolností demolice vily v Brně Ombudsman: Spor kolem výškové stavby Šantovka Tower v Olomouci se vrací před krajský soud Ombudsman: Společné úsilí o důstojný život pro lidi s postižením nikdy nekončí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE