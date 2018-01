Ombudsmanka pomohla rodině v zoufalé situaci

Ještě v říjnu tak chlapec neměl zajištěnou školní docházku a ocitl se mimo vzdělávací systém. Ombudsmanka kontaktovala ředitelku odboru školství příslušného magistrátu a původní odmítavé rozhodnutí se následně podařilo zvrátit. Chlapec tak mohl nastoupit do školy.

Rodina se v létě přestěhovala do jiného města. Chlapec se zdravotním postižením proto musel změnit školu. Rodiče kontaktovali vhodné školské zařízení a z komunikace s ředitelem vyvodili, že přestup syna nebude problém. V říjnu však obdrželi zamítavé stanovisko ředitele, podle kterého jejich syn do této školy chodit nemůže. Rodiče se ocitli v zoufalé situaci a jejich syn neměl kam chodit do školy. Vzhledem k jeho zdravotnímu postižení se totiž ani nedařilo najít jinou vhodnou školu.

Situace byla naléhavá. Proto ombudsmanka zvolila neformální postup a požádala příslušný magistrát, aby se věnoval vyřízení odvolání rodičů přednostně. Škola nakonec umožnila chlapci do školy nastoupit.

autor: Tisková zpráva