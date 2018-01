Organizace Greenpeace vyslala ponorku k mořskému dnu

24.01.2018 19:12

Ponorka Greenpeace se podívala do míst, kam předtím žádný člověk nevkročil. Vědecký tým natočil unikátní záběry ekosystému na dně Weddelova moře u břehů Antarktidy. Expedice podle vědců objevila, že mořské dno překypuje životem a že místní ekosystém patří k těm snadno zranitelným činností člověka. Podle Greenpeace je to jasný důkaz, že by ve Weddelově moři měla vzniknout rozsáhlá mořská rezervace.