Pardubický kraj: Posuzování krajiny hřebčína v Kladrubech ze strany UNESCO pokračuje

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem postoupila do dalšího kola projednávání pro zápis na seznam UNESCO. To pokračovalo oficiální návštěvou expertky Mezinárodní rady pro památky a historická sídla (ICOMOS), která se uskutečnila v Kladrubech koncem srpna. Rada památky hodnotí tuto pracovní návštěvu dobře a zajistila doplnění všech požadovaných dokumentů.

„Návštěva expertky trvala dva a půl dne a byla velmi podrobná. Paní komisařka na ní byla velmi dobře připravená a předem si vyžádala i některá doplnění,“ uvedl Roman Línek, předseda Rady památky, ve které zasedají zástupci ministerstev zemědělství, kultury a životního prostředí, Národního památkového ústavu, Českého národního komitétu ICOMOS a samotného hřebčína. Právě moment, že nominace má všeobecnou podporu veřejné správy i místních samospráv v okolí, je pro nominaci velmi důležitý. Kromě toho se experti zaměřují na autenticitu památky přímo na místě, na její neporušenost a efektivní správu, která jí zajistí budoucnost ve stejné kvalitě.

Dvě terénní prohlídky expertky doplnily dva diskusní panely rozdělené na tematické bloky. Na přání ICOMOS do nich byli přizvání také pracovníci, kteří mají na starost péči o krajinu a les, plemenitbu, výcvik koní, rostlinnou výrobu, péči o návštěvníky a ochranu přírody. ICOMOS si vyžádal také aktuální stav připravovaných projektů – jako parkoviště v hospodářském dvoře hřebčína, obnova a využití bývalé zámecké zahrady, rehabilitace parku v Mošnici a další. „Vše jsme písemně zpracovali do dodatků k dokumentaci, včetně popisu tradičních řemesel provozovaných v hřebčíně jako jsou kováři a sedláři, programů péče o přírodu a dalších aktuálních iniciativ. Paní komisařka na vlastní oči viděla třeba bourání bývalých socialistických kanceláří a jídelny před budovou zámku, ale i další projekty,“ dodal Línek.

Počítá se s tím, že po této jediné oficiální návštěvě mohou přijít i další, už anonymní návštěvy. V závěru roku se na platformě ICOMOSu uskuteční panelová diskuze, kde 30-40 expertů seznámených s podrobnou dokumentací bude diskutovat s komisařkou, která tu byla osobně přítomna. Společně posoudí, zda jedinečnost této památky je dostatečná na zápis do listiny UNESCO. „Důležitý bude výsledek, zda z jednání vzejde doporučení, nebo nějaká žádost o doplnění či případně nedoporučení. Ten bude znám zřejmě v únoru příštího roku. Následně v roce 2019 by mohla nominace doběhnout, nebo být případně z nějakých důvodů rozložena do delšího časového prostoru,“ vysvětlil Línek.

Rada památky zřídila dvě nové pracovní skupiny, které se zaměří na posílení správy památky a na cestovní ruch. V té druhé jmenované mají silné zastoupení i okolní obce a také Pardubický kraj.

Významnou otázkou pro příští roky bude i výstavba nového mostu na silnici III. třídy z Řečan nad Labem do Kladrub nad Labem, který by nahradil současný dožilý most v majetku kraje. Nový most musí splňovat několik kritérií – využití pro místní dopravu včetně obslužnosti autobusy, měl by na něm být chodník pro pěší a stezka pro cyklisty, musí zachovat průplavnou výšku na Labi a zároveň neohrozit vzhled krajiny a nenabízet rozvoj tranzitní dopravy přes toto území. Na jeho realizaci se bude muset spojit několik subjektů.

„Věřím tomu, že se i toto podaří dovést ke zdárnému konci. Vidím v tomto území opravdu velkou soudržnost všech dotčených partnerů i místních samospráv, a to rozhodně není běžné. Chtěl by jim všem za to, že táhnou za jeden provaz, moc poděkovat,“ řekl na závěr Roman Línek.

Rada památky krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem vznikla z dohody tří ministrů v roce 2016.

Složení rady je nyní následující:

Předseda:

Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Členové:

Jiří Havlíček, náměstek ministra zemědělství (MZE)

Jiří Pondělíček, ředitel odboru MZE

Vlastimil Ouroda, náměstek ministra kultury (MK)

Zdeněk Novák, státní tajemník na MK

Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního prostředí

Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

Tomáš Drdácký, Český národní komitét ICOMOS

Miluše Horská, Zástupce Parlamentu České republiky

Jiří Machek, ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

