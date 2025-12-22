Válka na Ukrajině by nikdy nezačala, kdyby…
… kdyby západní politici naslouchali tomu, co jim ruský prezident Vladimir Putin říkal už od časů Mnichovské bezpečnostní konference v roce 2007, tedy 15 let.
… kdyby americký prezident George Bush ml. v roce 2008 na bukurešťském summitu nevyzval Ukrajinu ke vstupu do NATO.
… kdyby Ukrajina ze své ústavy neodstranila neutralitu.
… kdyby si Západ v čele s USA nechtěl z Ukrajiny udělat nástupiště ke své další východní politické, ekonomické i vojenské expanzi na východ.
… kdyby Západ akceptoval, že právem řádně zvoleného ukrajinského prezidenta je odmítnout asociační dohodu s EU, pokud si myslí, že je pro Ukrajinu nevýhodná.
… kdyby se pokojné protesty ukrajinské veřejnosti na Majdanu nepřeměnily v krvavou lázeň ukronacistických ostřelovačů.
… kdyby Západ trval na kompromisu, který mezi vzbouřenci a legitimní vládou dojednali mistři zahraničí Francie, Německa a Polska.
… kdyby na Ukrajině v roce 2014 nedošlo ke státnímu převratu a k odstranění legitimního prezidenta Janukovyče.
… kdyby na Majdanu jak apoštolové na orloji nerotovali západní politici včetně těch českých.
… kdyby Spojené státy americké neinvestovaly do ukrajinského státního převratu, jak prozradila tehdejší náměstkyně ministra zahraničí Viktorie Nulandová, 5 miliard dolarů, pardon, tenkrát se tomu říkalo programy na budování demokracie na Ukrajině.
… kdyby nedošlo k fatálnímu oživení ukrajinského banderovského nacionalismu.
… kdyby si ukrajinský parlament nezahrával s jazykovým zákonem, který zakázal ruštinu.
… kdyby nový prezident Volodymyr Zelenskyj dodržel sliby, díky kterým byl v roce 2019 zvolen, totiž že urovná vztahy s Ruskem i situaci na Donbase.
… kdyby vojáci ukrajinské pravidelné i nepravidelné armády na Donbase neostřelovaly a nebombardovaly vlastní ruskojazyčné obyvatelstvo, přičemž pozabíjely téměř 15 tisíc lidí včetně 300 dětí.
… kdyby v Domě odborů v Oděse nedošlo k pogromu, při kterém ukronáckové povraždili, respektive upálili na 50 ruskojazyčných civilistů.
… kdyby byly dodrženy Minské dohody, a ne, jak později prozradila bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, že posloužily pouze k získání času, během kterého Ukrajina měla dozbrojit.
… kdyby prezidentem Spojených států amerických nebyl „Sleepy Joe“, tedy senilní Joe Biden, ale někdo jiný, třeba Donald Trump.
Tento výčet zcela jistě není vyčerpávající, takže jej lze doplňovat o další body.
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
