„Vyvrátili jsme, co říkala von der Leyenová.“ Přišla pomsta

Sám plátek se dle něj na vlastní kůži přesvědčil, že nezávislé hlasy nejsou v bruselském prostředí podporovány. „Na začátku letošního roku jsme se pustili do naplnění ‚EU bubliny ‘ pořádnou dávkou kritické žurnalistiky. Ne všichni příjemci reagovali dobře, nejméně však komise, která nám nedávno zakázala účast na svých backgroundových brífincích, tedy neoficiálních setkáních, během nichž se poradci předsedkyně Ursuly von der Leyenové snaží usměrňovat sdělení, které se snaží k danému tématu vyslat tisku,“ shrnuje Karnitschnig, co následovalo poté, co Euractiv.com začal uveřejňovat k Bruselu kritické články.
„Upřímně řečeno, není to velká ztráta, ale odráží to širší atmosféru nepřátelství ze strany kanceláře předsedkyně komise vůči novinářům, kteří odmítají hrát podle jejích pravidel. Naši reportéři byli dokonce vystaveni přímým slovním útokům od okolí předsedkyně,“ dodává šéfredaktor, že následovaly i slovní útoky od „pobočníků“ Ursuly von der Leyenové.
Co takové jednání komise vůči novinářům plátku vyvolalo? „Možná to bylo naše vyvrácení legendy šířené komisí, že piloti von der Leyenové byli nuceni uchýlit se k „papírovým mapám“, aby přistáli s jejím letadlem v Bulharsku kvůli údajnému ruskému útoku na navigační systém jejího letadla. Nebo to bylo proto, že jsme kritizovali její absurdní plán na evropskou zpravodajskou službu? Nebo že jsme prostě opakovaně poukazovali na to, že se Ursula von der Leyenová se pro roli, která jí byla svěřena, nehodí,“ přemítá Karnitschnig, proč Brusel začal táhnout proti jeho listu.
Dodává, že namísto účastí na večírcích, kam chodí novináři s šampaňským v ruce, aby připíjeli unijním politikům a dostali se do jejich přízně, chce, aby Euractiv.com říkal věci takové, jaké jsou. „Neočekáváme, že nás komise za to bude milovat, natož se nás bude bát. Přesto očekáváme, že s námi nebude zacházeno jinak, než s jakýmikoli jinými médii,“ doufá a podotýká, že jestli k něčemu chování komise po kritických článcích média bylo, tak přinejmenším k tomu, že teď už ví, „co je ta komise zač“.
