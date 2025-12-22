Krutáková (STAN): To není podpora nicnedělání. Dotace by měly zůstat

Louky jsou plnohodnotné produkční plochy a jejich podpora má smysl.
Louky jsou přirozenou součástí krajiny a ne všude je možné mít ornou půdu.
Na horských, podhorských a strmých svazích zabraňují vodní erozi a chrání půdu.
Produkují krmivo: trávu a seno pro živočišnou výrobu.
Jsou úkrytem pro drobnou zvěř, hmyz a podporují biodiverzitu.
Louky tedy produkční jsou, jen jiným způsobem než pole s obilím. Dotace na jejich udržování nejsou podporou „nicnedělání“, ale investicí do funkční a udržitelné krajiny.
