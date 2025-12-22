Krutáková (STAN): To není podpora nicnedělání. Dotace by měly zůstat

23.12.2025 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnému osekání dotací na sekání luk.

Krutáková (STAN): To není podpora nicnedělání. Dotace by měly zůstat
Foto: Repro Youtube
Popisek: Poslankyně STAN Jana Krutáková

Louky jsou plnohodnotné produkční plochy a jejich podpora má smysl.

Louky jsou přirozenou součástí krajiny a ne všude je možné mít ornou půdu.

Na horských, podhorských a strmých svazích zabraňují vodní erozi a chrání půdu.

Produkují krmivo: trávu a seno pro živočišnou výrobu.

Jsou úkrytem pro drobnou zvěř, hmyz a podporují biodiverzitu.

Louky tedy produkční jsou, jen jiným způsobem než pole s obilím. Dotace na jejich udržování nejsou podporou „nicnedělání“, ale investicí do funkční a udržitelné krajiny. 

Ing. Jana Krutáková

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

{relatedarticles title="Psali jsme:" articles="784640,784639,784635,784626" /

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Krutáková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly by se dotace na sekání luk zachovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Co by měl Babiš udělat, abyste byli spokojení?

Mě to přijde tak, že ať by udělal cokoliv, tak stejně budete mít nějaký problém. A kdyby bylo ANO bez Babiše, tak byste se na něj dívali jinak a třeba s ním i spolupracovali? Děkuji za odpověď. Jana

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Velmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostatyVelmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostaty Horoskop na leden 2026Horoskop na leden 2026

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Krutáková (STAN): To není podpora nicnedělání. Dotace by měly zůstat

22:33 Krutáková (STAN): To není podpora nicnedělání. Dotace by měly zůstat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnému osekání dotací na sekání luk.