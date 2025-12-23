Tymur „zlatý záchod“ Mindič není hlavní korupčník. Ukrajinský detektiv líčí, čemu čelí

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Novinář popsal, že Mindič o příletu štábu listu do země dopředu věděl a schovával se proto mimo veřejná místa a začal nosit černé brýle s kloboukem, aby ho šlo hůře poznat. Spolu s Mindičem, jenž je spojován s korupční kauzou v energetickém sektoru, kdy během války odtékaly peníze například na zabezpečení ukrajinských elektráren před ruskými útoky, se do Izraele dostala z Ukrajiny i celá jeho rodina. „Co víme z našich zdrojů, tak jeho rodina přišla do Izraele po něm. Takže teď je tu celá rodina, děti chodí do školy, všechno je s nimi v normálu,“ přibližuje novinář.
Zmiňuje také, že Mindič, který má kromě ukrajinského též izraelské občanství, mu během společného rozhovoru dal najevo, že se do Kyjeva už nevrátí a nehodlá v případu ani svědčit. Někdejší velmi blízký spolupracovník Zelenského prý věří, že je v bezpečí před trestním stíháním kvůli složitosti extradice z Izraele.
Během rozhovoru s novinářem Ukrajinské pravdy pak obvinění proti sobě Mindič označil za „manipulace“. Odmítá tak, že by byl zapojen do jednoho z největších korupčních skandálů za vlády Zelenského, při němž měla skupina napojená na prezidentovo okolí odčerpat asi 100 milionů dolarů. Za vůdce korupční kauzy bývá označován právě Mindič, který se proslavil svým „zlatým záchodem“, o němž možná věděl i samotný ukrajinský prezident.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
?? Corruptioner Mindich labels accusations "manipulations" and refuses to return to Ukraine from Israelhttps://t.co/IbJWi5MiQ3— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) December 23, 2025
Spolumajitel ukrajinské produkční společnosti Kvartal 95, kterou Zelenskyj založil před svým nástupem do prezidentského úřadu, v prostorách svých kýčovitých luxusních bytů hostil mnohé oslavy. Zelenskyj v jednom z bytů, kde zasahovali v listopadu protikorupční vyšetřovatelé, například v roce 2021 oslavil své narozeniny.
Už v červnu média včetně serveru Ukrajinská pravda informovala, že NABU a Specializovaná protikorupční prokuratura (SAPO) připravují vůči Mindičovi oznámení o podezření. Vyšetřovatelé ho tajně nahráli v bytě spojeném s dřívější oslavou narozenin prezidenta.
Zároveň se objevily informace, že by se Mindič mohl stát předmětem vyšetřování FBI kvůli možnému praní špinavých peněz, které se má týkat offshore struktur a osob napojených na podnikatelské kruhy kolem Oděského přístavního závodu.
10. listopadu pak protikorupční vyšetřovatelé provedli domovní prohlídku u Mindiče, avšak na něho samotného nenarazili – po druhé hodině ranní překročil hranici do Polska, kde pobýval v luxusním hotelu Raffles Europejski ve Varšavě. Zatímco na Ukrajině probíhaly razie, Mindič se procházel po polském hlavním městě a následně odletěl bez problémů charterovým letem do Tel Avivu. Projít přes pasovou kontrolu přitom pro ukrajinského podnikatele, zapojeného do korupční kauzy, nebyl sebemenší problém. Ukrajinské úřady totiž oficiálně nepožádaly o jeho zatčení, takže byl pro pohraniční stráž obyčejným cestovatelem, nikoli hledanou osobou. Zelenskyj na Mindiče uvalil sankce až několik dnů poté, a pátrání Ukrajina po podezřelém podnikateli vyhlásila až 22. listopadu.
Mindič je jen špičkou ledovce, míní vyšetřovatel
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
O vedoucí roli Mindiče má své pochybnosti i detektiv NATO Ruslan Mahamedrasulov, jenž se dlouhé roky snažil skrytě bojovat proti korupci ve své zemi až do léta letošního roku, kdy se Zelenskyj snažil protikorupční orgány Ukrajiny zakleknout.
Byť Mahamedrasulov čelil tlaku po celou dobu svého vyšetřování kauz, tentokrát vše skončilo zatím největším výbojem proti jemu samotnému i vůči protikorupčním orgánům. 21. července 2025 vtrhlo do bytu Mahamedrasulova několik desítek příslušníků Bezpečnostní služby Ukrajiny a vedoucímu detektivní jednotky NABU bylo sděleno podezření z trestných činů ve věcech týkajících se otázek národní bezpečnosti. Bezpečnostní služba pak obvinila Mahamedrasulova a jeho otce z prodeje technického konopí Rusku.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Stalo se tak poté, co Mahamedrasulov strávil více než deset let prací v NABU a podílel se na vyšetřování korupce na nejvyšší úrovni, v sektoru obrany a ohledně aktivit státních podniků. A během šesti měsíců předcházejících svému zadržení pracoval na materiálech, které se staly součástí operace Midas týkající se Mindiče a nejbližšího okolí prezidenta Zelenského.
Den po zadržení vedoucího detektivní jednotky NABU – 22. července – ukrajinský parlament hlasoval pro zákon, který fakticky zbavil NABU a Specializovanou protikorupční prokuraturu (SAPO) jejich nezávislosti.
Poté, co kontroverzní zákon tentýž den podepsal Zelenskyj, se ve městech napadené země zdvihl silný občanský odpor a ulice se po několik dnů plnily protesty. Tlak na Zelenského pak vedle nich vyvinul i odpor ze zahraničí, kdy i nejbližší spojenci Ukrajiny zmiňovali možnost, že by v případě zatrhnutí veškeré nezávislé protikorupční kontroly v zemi hrozilo omezení zahraniční pomoci Kyjevu. Teprve pod tlakem omezení financování země Zelenskyj ze svého tažení proti protikorupčním úřadům, které měly skončit pod jeho dohledem, couvl a 31. července navrhl nový zákon, mající nezávislost protikorupčních orgánů znovu zajistit.
Jen několik dní poté, co pod další vlnou protestů v zemi i v zahraničí pod tíhou odposlechů naznačujících napojení na kauzu Midas musel rezignovat šéf Zelenského prezidentské kanceláře Andrij Jermak, jenž byl označován za jednoho z nejmocnějších mužů v zemi – a z vazby se dostal i Mahamedrasulov a připojil se zpět k protikorupční agentuře.
Pro Ukrajinskou pravdu popisuje, že ačkoliv nyní vypadá situace na Ukrajině oproti létu mnohem světleji, riziko dalších útoků na protikorupční systém nepominulo.
Přibližuje, že během červencových událostí na Ukrajině byl na protikorupční vyšetřovatele vyvíjen tlak, aby ve strachu o své blízké zanechali svého vyšetřování. On sám měl být kvůli svému postavení vnímán jako člověk, který by mohl pod tímto tlakem jít proti vedoucím obou nezávislých protikorupčních orgánů na Ukrajině. „Chtěli nad nimi získat kontrolu. Já jsem byl jen dalším nástrojem k dosažení tohoto cíle,“ podotýká.
Mahamedrasulova – který po ruském vpádu do země bránil Kyjev a v prvních dnech ruské agrese hlídal i vládní čtvrť a přímo i prezidentskou kancelář – se po zadržení snažili zlomit obviněními z údajné spolupráce s Ruskem.
Vedle Kyjeva vyšetřovatel působil také v Buči a na záporožské frontě, avšak později byl v průběhu války odvolán zpět do práce. „Slepě jsme věřili, že během války nemůže být žádná korupce. Bohužel v listopadu jsme dostali informace o opaku. Bylo nám řečeno: ‚To je vše, lidi. Korupce se zhoršuje, takže se musíte vrátit.‘ Stáhli jsme se, vrátili jsme se do Kyjeva a znovu jsme začali pracovat na našich stávajících případech,“ vzpomíná vyšetřovatel.
Vyšetřovatel na to začal odhalovat spojitosti v případu Mindiče a kauzy Midas, u níž vedou stopy až k Jermakovi, jehož případ označuje za „samostatný příběh“. Vývoj kauzy dle něj může být jakýkoli, a to i vzhledem k vyjádřením generálního prokurátora, že „zná každého, kdo proti němu jde“ a „pro každého si osobně přijde“. „Znělo mi to jako přímá hrozba, nejen vůči mně. Abych byl upřímný, v právním státě by tento případ vůbec neměl existovat,“ hodnotí vyšetřovatel NABU.
Připojuje, že v posledních měsících se jeho sestry potýkaly se sledováním a že lidé z NABU čelili mnohým incidentům. „Nátlak na přátele, bití, lidé byli několik dní zadržováni, aby byli vynuceni k svědectví. Bylo to systematické, v Kyjevě i v Dněpru,“ sdělil Mahamedrasulov.
Vyšetřovatel případu pro Ukrajinskou pravdu po svém propuštění z vazby dodává mimo jiné, že Mindiče považuje jen za „špičku ledovce“. „Nikdy jsem nevěřil, že Mindič je klíčovou postavou za všemi těmito projekty. Vzhledem k rozsahu a způsobu, jakým byly realizovány, to prostě není možné,“ zmínil.
Kdo je tou ústřední postavou celé kauzy Midas, to Mahamedrasulov odmítl specifikovat vzhledem k tomu, že vyšetřování stále probíhá. Podotýká, že „důležité není, co vědí, ale co mohou dokázat“. „Ne vše, co víme, může sloužit jako důkaz u soudu. Do spisů budou zahrnuty pouze ty skutečnosti, které lze řádně doložit,“ uzavírá. Nevyvrátil přitom, že by se ve spisech mohla objevit i jména nejvyšších představitelů Ukrajiny.
Deník Financial Times dříve poukázal, že kauza Midas je silně diskutována mezi ukrajinskou veřejností, která těžce přijímá informace, že zatímco Ukrajina je v několik let trvající válce, vysocí představitelé země byli dle vyšetřovatelů zapojeni do úplatkářství i za stavební projekty na ochranu elektráren před ruskými raketovými útoky, v době, kdy Ukrajinci žijí s každodenními výpadky proudu. Některá média v zemi napřímo poukazovala, že spojení lidí zapojených do kauzy vede k prezidentu Zelenskému. Jak prezidentovi přátelé okradli zemi za války – to byl titulek listu Ukrajinská pravda při uveřejnění kauzy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.