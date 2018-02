Pardubický kraj bude čerpat další evropské dotace na sociální služby pro ohrožené rodiny s dětmi

Pardubický kraj byl opět úspěšný v podání dvou projektů do Operačního programu Zaměstnanost a díky těmto projektům bude možné nejen zkvalitnit a zefektivnit zajištění sítě sociálních služeb, ale také podpořit a rozšířit další preventivní služby, a to služby pro ohrožené rodiny a děti, které jsou tolik potřebné.

„Projekt Rozvoj sociálně aktivizačních služeb v Pardubickém kraji je projekt, díky kterému budou dva roky financovány terénní služby pro rodiny s dětmi a budou moci být také rozšířeny dle potřeb z území. Jedná se o služby, které pomáhají ohroženým rodinám a jejich dětem tak, aby děti nemusely být odebírány z těchto rodin a aby se stabilizovala situace v rodinách v krizových případech,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „Poprvé je také do projektu zapojen Dětský domov Holice, který bude poskytovat podporu rodinám, jejichž děti jsou umístěny do dětského domova a u nichž je reálné, aby se vrátily do své biologické rodiny,“ dodal Šotola.

Tyto služby budou mít zajištěné financování z evropských zdrojů v období 2018 – 2019, a to ve výši 89 milionů korun. Pardubický kraj bude tyto služby spolufinancovat částkou 4,6 milionů korun. Díky tomuto projektu se rozšiřují kapacity služeb a dostupnost služeb na celé území kraje.

Druhý evropský projekt s názvem „Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji“ je určen jak na přípravu dalšího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraji, tak na systémové změny v oblasti elektronické aplikace pro poskytovatele sociálních služeb pro usnadnění komunikace s krajem při podávání žádostí o dotace a vyúčtování dotací, na přípravu víceletého financování služeb z rozpočtu kraje, na zvýšení efektivnosti vynakládání veřejných prostředků na sociální služby. Tento projekt byl zahájen v loňském roce a bude končit v roce 2020. Do aktivit projektu budou zapojeni nejen pracovníci úřadu, ale především poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci obcí i příspěvkových organizací kraje. „Pardubický kraj je otevřeným krajem pro komunikaci ve všech oblastech, proto i tento projekt je postaven na spolupráci mezi všemi aktéry sociálních služeb,“ doplnil Pavel Šotola.

