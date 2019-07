Pardubický kraj hledá mladé zájemce o stáž ve Francii

V předloňském roce odjely do Francie na 8 měsíců tři dívky a tři mladí lidé naopak přicestovali z Francie do Pardubického kraje. Pro všechny strany to ve výsledku byla neocenitelná zkušenost. Také letos hledá kraj nové zájemce.

„Je to sice dobrovolnická stáž, ale zájemci mají veškeré základní náklady spojené s cestou a pobytem hrazené,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „Pobyt v začíná v říjnu letošního roku a potrvá do května 2020. Dobrovolníci pracují většinou v oblasti volnočasových aktivit pro mládež. Pro začátek stačí znalost angličtiny a chuť naučit se i francouzsky, k tomu je v průběhu roku velká příležitost. Ve volném čase pak mohou poznávat zajímavá místa Francie.“

Stáž je určena pro mladé lidi ve věku 18 – 25 let. Minulé stážistky byly vysokoškolačky, které přerušily na rok studium. Během roku si zdokonalily francouzštinu a měly čas i na dokončení některých svých studijních projektů.

Zájemci se mohou hlásit na email: tereza.dostalova@pardubickykraj.cz.

