Pardubický kraj jedná s železničními dopravci o smlouvě na příštích deset let

Pardubický kraj tak pokračuje v jednáních s železničními dopravci o podmínkách pro zajištění dopravní obslužnosti po roce 2018 na dalších deset let.

„Oslovili jsme tři společnosti a České dráhy jsou jedním z uchazečů na zajištění železniční dopravní obslužnosti v našem kraji po roce 2018. Proto stejně jako s dalším zájemcem jednáme mimo jiné o zajištění obnovy vozového parku v příštích deseti letech. Chceme cestujícím v našem kraji zajistit komfortnější cestování, které odpovídá 21. století, jelikož doba jde velmi rychle dopředu a železnice nesmí v technickém pokroku zaostávat. Je nutné stanovit tratě, kterých se musí obnova týkat prioritně, abychom měli jistotu, že se nejvytíženější spoje dočkají obnovy jako první a následně bude pokračováno i na další tratě,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Pardubický kraj již v minulosti zveřejnil ve Věstníku Evropské unie záměr uzavřít smlouvu s drážním dopravcem formou přímého zadání. „Forma přímého zadání umožňuje oslovit jednoho vybraného dopravce a s ním dále jednat o uzavření smlouvy o závazku veřejných služeb,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. „Provádíme detailní průzkum trhu, který nám ukáže, zda a jak jsou dopravci schopni zajistit železniční dopravu v rozsahu a kvalitě, kterou požadujeme. Na základě obdržených informací a jednání předložím radě kraje výsledný materiál a ta rozhodne, se kterým dopravcem povedeme závěrečná jednání o podrobnějších podmínkách směřující k uzavření smlouvy,“ dodal náměstek Michal Kortyš.

Rozvoj českotřebovské průmyslovky

Zástupci kraje informovali představitele Českých drah o připravovaných záměrech na VOŠ a SŠ technické v České Třebové. Cílem kraje je tuto školu znovu více provázat s železničním provozem, a to nejen v případě dělnických, ale i strojvůdcovských profesí. „Našim cílem do příštích let je zlepšit technické vybavení na oborech spojených s železnicí, protože škola má dlouholetou tradici a je prestižní v rámci celé republiky. Bohužel zde nemáme železniční simulátor, který by kromě školního vyučování našel využití také pro všechny dopravce včetně Českých drah v rámci školicího střediska,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který již dříve avizoval, že by škola chtěla studentům zprostředkovat pořízení celoevropského průkazu strojvedoucího, který stojí přibližně 20 tisíc korun. „V rámci školícího centra bychom ve škole mohli zajišťovat také celoživotní vzdělávání, zisk různých certifikátů pro zaměstnance dopravců. Proto chceme vytvořit moderní dopravní sál, který by splňoval požadavky na podobná školení. Česká Třebová je městem dlouhodobě navázaným na železnici, a proto považuji za důležité, abychom byli schopni v naší škole produkovat absolventy, kteří mají o práci na železnici zájem a chtějí v České Třebové v různých pozicích pracovat,“ řekl hejtman Netolický.