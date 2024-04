Plzeňský kraj láká do regionu bývalé „záklaďáky“

reklama

„Inspirací pro vytvoření tohoto produktu byly časté dotazy od bývalých vojáků základní vojenské služby, se kterými jsme se dlouhodobě setkávali při nejrůznějších výstavách a veletrzích. I teď na Slovensku jsme se setkali s řadou „záklaďáků“, kteří v našem kraji sloužili, a to jen potvrdilo, že jsme se vydali správnou cestou. Nepropagujeme československou armádu, my propagujeme místa, kde jsou, nebo dříve byla kasárna. Tato místa jsou dnes využívána nepoměrně mírověji, ale přesto tu je neopomenutelná skupina lidí, která na nich strávila rok nebo dva svého života. Z toho my chceme těžit. Naše filozofie je založena na tom, že ten, kdo u nás sloužil, s sebou přiveze rodinu. On zavzpomíná na místech, kde sloužil, a rodina se podívá po všech našich okolních zajímavostech, která už nabízí standardní cestovní ruch. A že se máme čím chlubit..!“ objasnil celou myšlenku radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

S produktem se kraj poprvé představil v uplynulém víkendu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour v Bratislavě, odkud si jako bonus odnesl Cenu za kreativní a profesionální ztvárnění expozice. V rámci celé koncepce produktu „Když jsem já sloužil na západě Čech“ byla vytvořená brožura mapující kasárna a vojenská muzea v Plzeňském kraji a také zcela nový web ZDE, který přibližuje historii vojenství v regionu. „Publikaci jsme slavnostně pokřtili nyní na našem stánku společně se třetím slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem a nový web jsme spustili v uplynulém týdnu, abychom byli též plně připraveni na blížící se oslavy osvobození,“ poznamenal radní Picka.

Samotná publikace mapuje kasárna a zajímavosti v Plzeňském kraji a popisuje jejich historii a pluky, které v nich sloužily. Návštěvníky pak zve do Muzea na demarkační linii v Rokycanech, Muzea Železné opony Rozvadov, Atommuzea Brdy Míšov, Muzea Středních Brd ve Strašicích či Patton Memorial v Plzni. Nechybí ani pozvánky do expozice Augmentačního skladu v Dobřanech nebo Air parku ve Zruči. Vojenská turistika přitom není jen pro pamětníky. Je totiž plná zajímavostí a unikátů, které jinde není možné vidět. „Jsme jediný zpřístupněný depot na světě, v němž byly uloženy jaderné hlavice. Jinde zpřístupněný není, jen u nás. Když k nám vejdete, otevřou se před vámi ty šestiapůltunové dveře od těch dvou depotů a zjistíte, jak je v uvozovkách jednoduché vychýlit osu země nebo změnit úplně podnebí atomovými bombami. Je to neuvěřitelná podívaná, ze které až mrazí,“ zve Václav Vítovec do Atommuzea v Brdech, kde byly v Československé republice umístěny jaderné hlavice v betonových depotech.

Nezapomenutelnou prohlídku nabízí třeba i největší soukromé vojenské muzeum v České republice - Muzeum na demarkační linii v Rokycanech. „Nebojím se říci, že jsme rájem pro milovníky vojenské techniky. Ve výstavní expozici je k vidění na dvě stě kusů zcela pojízdné techniky s daty výroby od 1918 do současnosti. Tato technika se navíc objevila i v celé řadě českých filmů a seriálů jako třeba Vyprávěj, Lidice, Kolja, Obecná škole nebo Zdivočelá země,“ vyjmenovala zajímavosti Radka Vávrová z Muzea na demarkační linii v Rokycanech.

Nový web ZDE návštěvníky seznamuje s vojenským dědictvím regionu. Sestaven je ze čtyř sekcí – „Cesta osvobození“ ukazující, jak postupovala armáda, „Když jsem já sloužil“ mapující kasárna, „Muzea vojenské historie“ a „Válečné hroby“. „Pojďte se s námi vydat po stopách bývalých kasáren, jejichž místa a příběhy jsou často zapomenuty a ožívají zejména ve vzpomínkách pamětníků, kteří si zde prožili své dva roky vojny a s nostalgií se k nim po letech opět rádi vracejí. Navštivte expozice s vojenskou tématikou nebo pozůstatky vojenských pevností a objektů připomínající bohaté vojenské události i místa, kde se psala vojenská historie našeho regionu. Náš kraj si ale užijí nejen pamětníci a milovníci vojenské historie, ale také jejich rodiny. Vždyť Stříbro je památková rezervace, za zastávku stojí klášter v Kladrubech, klatovské katakomby, barokní lékárna nebo hracholuská přehrada,“ zve na zajímavosti do Plzeňského kraje turisty Libor Picka, když připomněl, že kraj má připravené itineráře pro cestu a průvodce i na třídenní výlety, které je možné si s brožurou vyžádat na e-mailu: dovolena@plzensky-kraj.cz.

