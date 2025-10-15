Policie ČR: Chtěl prodat, jenže draze zaplatil

Padesátiletému muži se před několika dny ozval e-mailem zájemce o sadu kol, kterou inzeroval na internetovém bazarovém portále za necelých deset tisíc korun. Neznámý muž mu doporučil zaslání uvedených kol kurýrem pomocí přepravní společnosti, s čímž prodávající souhlasil. V obdrženém odkaze pod hlavičkou známé kurýrní společnosti byl vyzván k přijetí platby. Do odkazu dle pokynů vepsal informace ke své platební kartě, které stvrdil přihlašovacími údaji k internetovému bankovnictví. Záhy zjistil, že mu byla z účtu odčerpána částka téměř třicet tisíc korun.
Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací až osmileté vězení.
Policie radí:
Vždy se zamysli nad tím, komu poskytuješ své citlivé údaje.
Nic neuspěchej, vše si pečlivě promysli.
Vždy si dej čas na důkladné prověření nabídky.
Kupující na inzertních portálech nikdy nepotřebuje citlivé údaje tvé platební karty.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva