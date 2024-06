Policie ČR: Evropský den proti vloupání 2024

V průběhu letních měsíců trávíme raději více času na čerstvém vzduchu, vyrážíme na výlety nebo na dovolené, než abychom zůstávali doma. Naší nepřítomnosti a opuštěného obydlí pak mohou využívat pachatelé, kteří se zaměřují na vykrádání bytů a domů. V rámci Evropského dne proti vloupání, který letos připadá na středu 19. června 2024, proto každoročně připomínáme základní pravidla bezpečného chování a zabezpečení domovů. Ačkoliv se této problematice věnujeme celoročně, zejména v rámci projektu Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům, v létě mohou být naše domovy více zranitelné a je potřeba myslet na jejich zabezpečení již před odjezdem na dovolenou.

V roce 2023 došlo k 1 474 krádeží vloupáním do bytů a 2 114 krádeží vloupáním do rodinných domů, objasněnost se v obou případech pohybovala kolem 22%. Od začátku letošního roku (do 30. 4. 2024) zatím evidujeme 426 případů krádeží vloupáním do bytů a 680 krádeží vloupáním do rodinných domů.

„Čechy stále trápí majetková trestná činnost. Narušení privátních zón tím, že se pachatel vloupal do obydlí a byl v kontaktu s prostředím a osobními věcmi poškozených, je nepříjemným dopadem této kriminality, která následně u poškozených snižuje pocit bezpečí ve vlastním obydlí. Zodpovědný přístup veřejnosti k zabezpečení majetku vnímáme jako zvyšující se trend stejně jako systémová opatření v rámci lokální spolupráce mezi občany, samosprávou a Policií ČR v oblasti prevence. Proto i v letošním roce v týdnu od 17. do 21. června poskytneme veřejnosti odborné poradenství, jak se efektivně doma zabezpečit na 60 místech České republiky,“ uvádí plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Stejně jako v minulých letech budou v příštím týdnu dostupná poradenská místa po celé republice, kde se veřejnost bude moci setkat s policejními preventisty a dalšími policejními specialisty, kteří doporučí vhodné zabezpečení jejich objektu a poradí, jaké bezpečné návyky je vhodné si osvojit. Mapu poradenských míst naleznete v galerii pod článkem.

„Po klidnějších (z pohledu kriminality) covidových letech kriminalita mírně narostla, což se týká i nejvíce zastoupeného druhu kriminality, kriminality majetkové. Z pohledu vloupání do bytů a rodinných domů byl i přesto rok 2023 ve znamení poklesu jejich počtu, a to o celých 16 %. Za první 4 měsíce roku 2024 pokles nadále pokračoval a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil dokonce již 21 %. Je tak historicky na nejnižších úrovních. Odborníci se shodují, že velkou roli v tom hraje stále se zlepšující zabezpečení domácností a odpovědnější chování obyvatel. Přesto k vloupání do bytu či rodinného domu dochází v ČR přibližně každé 2 a půl hodiny, a proto je třeba se na prevenci i nadále zaměřovat,“ říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená. Zabezpečení přitom nemusí být drahé. V mnohých případech postačí jednoduše zamknout. V minulém roce vznikly čtyři preventivní spoty ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, které pojednávají o kvalitním zabezpečení domácnosti. Radí, jak vhodně ochránit domov před odjezdem na dovolenou, jak vzbudit dojem obydlené domácnosti, když nejste doma, a jaká základní pravidla dodržovat v případě vloupání. Videa jsou dostupná ke zhlédnutí pod článkem nebo na oficiálním YouTube kanálu Policie ČR. Další informace a materiály k letošnímu ročníku kampaně Evropský den proti vloupání naleznete na webových stránkách Stop vloupání.