Poradní orgán ombudsmana: Novela školského zákona negativně ovlivní děti s postižením

Zrušení možnosti využívat dalšího pedagogického pracovníka, neochota vlády doplnit mezi pedagogické pracovníky pozici sociálního pedagoga a neotevření školního poradenského pracoviště nepedagogickým pracovníkům negativně ovlivní vzdělávání dětí s postižením.

Vládní návrh chce zrušit podpůrné opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami spočívající v možnosti využití dalšího pedagogického pracovníka. Členové poradního orgánu se změnou zásadně nesouhlasí a přijali usnesení. Výhrady má také zástupce ombudsmana, kterému se nelíbí, že změna se do návrhu dostala až po skončení připomínkového řízení. „Změna působí jako nepřiměřený zásah do práva dětí s postižením na vzdělání. Není proto v pořádku, že nedošlo k širší odborné diskuzi. Měly se důkladně posoudit dopady do života dětí, jejich rodičů a škol,“ uvedl zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Dalšího pedagogického pracovníka školská poradenská zařízení doporučují stovkám dětí, které při vzdělávání potřebují vyšší míru podpory, než jim může poskytnout asistent pedagoga. Asistent pedagoga nemůže sám učit, další pedagog však může žákům prakticky pomoci nastavením konkrétních výukových metod podle jejich potřeb. Další pedagogy využívají také žáci s těžkým kombinovaným postižením ve speciálních školách nebo žáci po úrazu či nemoci, kteří se musí vzdělávat doma.

Poradní orgán se vymezil také proti neochotě vlády doplnit mezi pedagogické pracovníky potřebnou pozici sociálního pedagoga. Tito pracovníci by pomáhali školám účinně pracovat především s rodiči dětí, řešit záškoláctví či poruchy chování. Na to nemají běžní pedagogové kapacitu a potřebnou odbornost. Problém vidí také v tom, že vláda nehodlá otevřít školní poradenské pracoviště nepedagogickým pracovníkům. Řediteli by to však umožnilo zaměstnat například sociálního pracovníka, psychoterapeuta či zdravotní sestru.

Poradní orgán vyzval ombudsmana, aby Poslanecké sněmovně vysvětlil negativní dopady vládního návrhu novely školského zákona. Žádají ho, aby se zasadil o potřebné úpravy novely. „Pro důstojné vzdělávání dětí s postižením je potřeba, aby v zákoně zůstala možnost využití dalšího pedagogického pracovníka jako podpůrného opatření. Výrazně by také pomohlo, když by zákon nově ukotvil sociálního pedagoga a otevřel školní poradenské pracoviště i nepedagogickým pracovníkům,“ vysvětlil Schorm a podotkl, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají na podpůrná opatření právo. Vyplývá to mimo jiné z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Poradní orgán veřejného ochránce práv pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením zajišťuje zapojení lidí s postižením do monitorování dodržování práv vyplývajících z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Poradní orgán předkládá systémová témata v oblasti ochrany práv lidí s postižením, poskytuje konzultace a praktické informace a zaujímá stanoviska k strategickým dokumentům ombuds­mana týkajících se práv lidí s postižením. Poradní orgán ombudsmanovi také zprostředkovává podněty od lidí s postižením nebo od organizací hájících jejich práva a zajišťuje informovanost o činnosti ombudsmana v oblasti monitorování podle Úmluvy.