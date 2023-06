Poslanecká sněmovna: Cenu F. L. Riegra ve Sněmovně získala absolventka práv Kateřina Ochodková

reklama

Už posedmé soutěžili v Poslanecké sněmovně autoři diplomových a bakalářských prací, které se věnují problematice parlamentarismu, o Cenu Františka Ladislava Riegra. Jako nejlepší byla vyhodnocena diplomová práce „Uzavírací klauzule jako problém ústavního práva“ od Kateřiny Ochodkové.

Vítěze ocenila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Je mi velkým potěšením, že mohu opět předávat tato ocenění. Chtěla bych vyzdvihnout vaše práce, protože v konkurenci, která zde byla, uspěly ne náhodou. Můžete se právem s hrdostí ohlédnout za tím, kolik času jste svým pracím věnovali. Myslím, že jednou v budoucnu se k tomuto času budete vracet ve svých vzpomínkách a myšlenkách. A věřím, že to budou vzpomínky veskrze milé,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a poděkovala a poblahopřála účastníkům soutěže.

Absolvenstka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Kateřina Ochodková o své diplomové práci řekla: „Rozhodla jsem se psát práci, která spadá do tématu voleb, které mě zajímají. Leží mezi mými dvěma obory, právem a politologií. Rozhodla jsem se téma zpracovat z víceoborového přístupu a tuto práci jsem přihlásila do soutěže, protože mi přišlo škoda ji dále nevyužít. Chtěla jsem ji také zprostředkovat někomu, koho téma zajímá a kdo by se k ní normálně nedostal. Přišlo mi vhodné své studium oslavit také tím, že nejen složíte státnice a obhájíte práci, ale také tím, že práci předáte dále. Je to oslava energie, kterou já a studenti obecně do těch závěrečných prací dáváme.“

Na druhém místě se umístila Barbora Kohlová s prací o poměrnosti volebního systému do Poslanecké sněmovny, třetí místo patří Dominiku Šípošovi, který zkoumal politickou kariéru Viktora Dyka v letech 1918-1931. Finále se zúčastnili také Jakub Trejbal s prací o vztahu parlamentu a EU a Tomáš Mígl, který se věnoval jednacímu řádu Poslanecké sněmovny.

Cenu F. L. Riegra uděluje předsedkyně Poslanecké sněmovny za nejlepší kvalifikační práce, které se věnují parlamentarismu. Odborná komise, ve které zasedají experti na právo, historii nebo politologii, hodnotila přínos předložených diplomových a bakalářských prací, originalitu textu, náročnost výzkumu nebo rozsah prostudovaných pramenů a literatury. Účastníci soutěže své práce před komisí obhajovali při ústním pohovoru.

Cena je pojmenována po významném českém politikovi 19. století Františku Ladislavu Riegrovi (1818-1903). Po svém tchánovi Františku Palackém převzal roli lídra Národní strany. Byl dlouholetým poslancem českého zemského sněmu i říšské rady, od r. 1897 pak doživotním členem panské sněmovny říšské rady. Patřil mezi hlavní tvůrce českého státoprávního programu a usiloval o česko-rakouské vyrovnání. Jeho osobnost už několik let připomíná v přízemí sněmovního Thunovského paláce busta. Cena F. L. Riegra přispívá k popularizaci výzkumu parlamentní tématiky na českých vysokých školách.

Autorům oceněných prací srdečně blahopřejeme!

