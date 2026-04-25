Povodí Moravy: Baťův kanál je připravený na zahájení hlavní plavební sezóny

Na konci dubna je Baťův kanál připravený na novou plavební sezónu. Slavnostní odemykání se uskuteční v pátek 1. května v Hodoníně a bude spojeno se zprovozněním nové plavební komory Rohatec – Sudoměřice.
„Před zahájením plavební sezóny jsme dokončili řadu staveb, úprav a modernizací v celkové výši 60 mil. Kč. Šlo například o modernizaci řídicích systémů, dílčí opravy plavební komory ve Starém Městě, stavební úpravy k zajištění bezpečné plavební hloubky v jižním úseku kanálu a instalaci proměnných plavebních znaků na silničních mostech v Napajedlech a v Uherském Hradišti,“ uvádí generální ředitel Povodí Moravy David Fína a dodává: „Vyčistili jsme také horní i dolní ohlaví všech plavebních komor, odtěžili sedimenty ze dna vodní cesty, provedli standardní údržbu a seřízení technologií plavebních komor i rozsáhlejší opravu přístaviště Rohatec – Kolonie na řece Moravě.“
Nejvýznamnější investicí, která přispěje k bezpečnější a plynulejší plavbě, je téměř dokončená komplexní oprava plavební komory Vnorovy I. „Na komoře ještě probíhají dokončovací práce tak, aby bylo vše připraveno na zahájení sezóny 1. května. Zbývá osadit například nové oděrné trámce, přidržovací lana, žebříky, zábradlí nebo signalizační značení,“ upřesnil generální ředitel.
Dlouhodobým cílem Povodí Moravy je postupná modernizace všech plavebních komor, které byly postaveny ve třicátých letech minulého století. V uplynulých dvou letech Povodí Moravy dokončilo modernizaci komor ve Spytihněvi a ve Veselí nad Moravou. Oprava komory Vnorovy I vyšla na 37,5 mil. Kč a byla financována z prostředků Povodí Moravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. Další plavební komorou, kterou po ukončení plavební sezóny čeká komplexní oprava, jsou Nedakonice.
Slavnostní odemykání Baťova kanálu 1. května v Hodoníně bude spojeno se zprovozněním nové plavební komory Rohatec – Sudoměřice. Úsek Moravy mezi Rohatcem a Hodonínem v délce 7 km se tak napojí na stávajících 53 km Baťova kanálu vedoucího z Otrokovic. „V souvislosti s vybudováním nové plavební komory v Rohatci a prodloužením vodní cesty do Hodonína jsme doplnili úsek řeky Moravy mezi Hodonínem a Rohatcem novým plavebním značením, zkontrolovali vodní cestu z hlediska bezpečnosti plavby a odstranili stromy uvízlé pod hladinou,“ doplnil Fína.
Nová plavební komora Rohatec – Sudoměřice má obdobné rozměry jako ostatní plavební komory na Baťově kanále a překonává výškový rozdíl 2,7 m. Provozovatelem plavební komory bude stejně jako u dalších 13 plavebních komor Povodí Moravy, které zároveň v hlavní plavební sezóně zajišťuje jejich obsluhu.
Hlavní plavební sezóna potrvá až do konce září. V květnu a v září budou plavební komory v provozu vždy od pátku do neděle, od června do konce srpna pak od úterý do neděle. „V letošním roce Povodí Moravy zajistí navíc provoz plavebních komor také během státních svátků 6. července a 28. září. Proplavení bude možné v komorovací dny vždy od 9:30 do 18:00 hod,“ doplnil Fína.
Proplutí plavebními komorami je pro veřejnost i provozovatele plavby bezplatné. Veškeré náklady na provoz, obsluhu a běžnou údržbu plavebních komor zajišťuje z vlastních zdrojů Povodí Moravy.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku