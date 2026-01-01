Prokšanová (KSČM): Bandera byl zločinec a jeho jméno je synonymem zla

02.01.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vzpomínkovým pochodům na Stepana Banderu na Ukrajině

Prokšanová (KSČM): Bandera byl zločinec a jeho jméno je synonymem zla
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Jen aby se nezapomnělo - i včera se na Ukrajině připomínalo (pro rok 2019 dokonce státem vyhlášený významný den) narození Stepana Bandery. V mnoha městech byly již tradiční pochody s loučemi na jeho oslavu. Tak pár faktů pro připomenutí, kdo Stepan Bandera byl...

Bandera se v rámci boje za samostatnou, "demokratickou", a především etnicky čistou (!) Ukrajinu dopustil strašných věcí (za vraždy byl již v roce 1934 odsouzen k trestu smrti, zmírněnému později na doživotí) a od těch, které páchali v jeho jménu jeho soukmenovci (na území Československa ještě roky po konci války), se nikdy nedistancoval. A příležitost měl.

Jeho "věznění" je také třeba brát v historických souvislostech. Bandera byl držen v koncentračním táboře Sachsenhausen, ovšem v části pro prominentní politické vězně, kde se podmínky pro život nedaly se zbytkem tohoto tábora vůbec srovnávat. Bandera měl např. povolené návštěvy a v září 1944 byl propuštěn na svobodu.

Rozumím, že na Ukrajině se dnes dějí strašné věci a sami Ukrajinci se zřejmě snaží posílit vlastní morálku vzhlížením k národním hrdinům. Ale dělat hrdinu z nacionalisty, který zabíjel Židy, Poláky a Rusy a kolaboroval s nacisty, souhlasně pokyvuje hlavou nad představou "nového evropského řádu"? S tím opravdu souhlasit nemohu!

Stepana Banderu je v ČR třeba odmítnout jako celek. Českým prizmatem neexistují žádné na jedné straně "hrdinské" a na druhé straně "stinné" stránky této osobnosti.

Bandera byl zločinec! A jeho jméno je synonymem zla. Tečka.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
historie , KSČM , Ukrajina , nacionalismus , Bandera , Prokšanová

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

