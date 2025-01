Pražské služby: Úklid po novoročních oslavách v Praze

Úklid začal místy už před 1. hodinou, v závislosti na lokalitě a pokračoval dle plánu. Řídili jsme se především pokyny kolegů z TSK. Velká náměstí jako Staroměstské a Václavské byla uklizena do 9. hodiny, poté byl dokončený úklid ostatních objednaných lokalit. Kolem 13. hodiny měly Pražské služby uklizeno kompletně všechno, co město zadalo.

Ve srovnání s loňským 1. lednem, byl ten letošní jiný například v tom, že snad nejvíce lidí slavilo a zanechalo po sobě nepořádek na Staroměstském náměstí. Zřejmě kvůli pracím na Václavském náměstí. Jsme rádi, že nesněžilo, to vždy úklid komplikuje. Dále nás těší, že jsme mohli vyrazit brzy do ulic a mít hotovo dříve, než se většina lidí probudí do prvního dne v novém roce. Zároveň nebylo nic co by nás jakkoli jinak zdržovalo od práce.

Pro pořádek také doplním, že si u nás Praha objednala novoroční úklid v centru metropole. Pokud má někdo z občanů pocit, že byl nebo stále je nepořádek v dalších městských částech po silvestrovských oslavách, pak doporučujeme obrátit se na příslušnou městskou část. Úklid v různých lokalitách totiž nemusí mít na starosti naše společnost.

PSAS poskytly řádně připravenou plnou kapacitu objednaných počtů lidí i techniky

úklid proběhl v rozsahu objednávky, harmonogramu a pokynů TSK

obecně jsme ale jen jednou z firem, která se v Praze stará o čistotu a pořádek

různé městské části si úklid řeší po svém (často se na nás obrací lidé z různých částí Prahy, proč jsme neuklidili i u nich, ale ohledně úklidu je odkazujeme především na příslušnou MČ, většinou odbor životního prostředí) Kde není úklid objednaný, logicky nemůže být uklizeno. Jen pro ilustraci, příklad z Prahy 1 ZDE .

