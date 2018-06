Pražský Antifetfest zná své vítěze

Na tvůrce úspěšných snímků z pražských základních a středních škol čekaly plakety, diplomy a poukázky v hodnotě 25.000 Kč na podporu jejich další tvůrčí činnosti. Předány byly také zvláštní ceny poroty. Oceněni byli všichni tvůrci, kteří se probojovali do finále.

„Soutěž Antifetfest má už dlouhou tradici, ale každým rokem mě umí překvapit. Letošní ročník nebyl výjimkou. Amatérské filmy mladých autorů jsou nesmírně nápadité a podnětné, reagují na aktuální problémy ve společnosti a nechávají nám dospělým nahlédnout do niterného světa dnešní mládeže. Jsem nadšený z toho, jaké sociální cítění prokazují žáci pražských škol, jak výborně umí vystihnout rizikové chování a navíc se nebojí o něm podat svědectví. Pomáhají nám tím v primární prevenci patologických jevů. Děkuji všem účastníkům, gratuluji vítězům a přeji dalšímu ročníku mnoho úspěchů,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko, který nad festivalem převzal záštitu.

Do letošního ročníku Antifetfestu bylo přihlášeno 60 filmů z 36 pražských základních a středních škol ze čtrnácti městských částí. Nejvíce filmů, devět, vzniklo v městské části Praha 6. Do finále se z obvodních kol probojovalo 21 filmů. Všechny snímky jsou ke zhlédnutí ZDE, tematicky se nejčastěji zaměřují na šikanu, poruchy příjmu potravy, závislost na drogách, alkoholu, cigaretách, počítačích a internetu.

Výsledky Antifetfestu 2018:

1. místo v kategorii základních škol získal film z Městské části Praha 12

Maličkosti od skupiny AVEK ze Základní školy prof. Švejcara na Praze 12

2. místo v kategorii základních škol získal film z Městské části Praha 5

Take a sad song and make it better od skupiny Německá škola v Praze, 9. B

3. místo v kategorii základních škol získal film z Městské části Praha 3

Kéž by… od skupiny Viktorka a její parta ze Základní školy Chmelnice

1. místo v kategorii středních škol získal film z Městské části Praha 6

AFTERDARK od skupiny Onirot z Gymnázia Nad Alejí

2. místo v kategorii středních škol získal film z Městské části Praha 1

Pills od skupiny Vaněk ze Střední průmyslové školy sdělovací techniky Panská

3. místo v kategorii středních škol získal film z Městské části Praha 11

Mia a Leslie od skupiny Eduso, 4. ročník ze Střední odborné školy Multimediální a propagační tvorby

Zvláštní ceny:

Zvláštní cenu za technické zpracování získal v kategorii základních škol film z Městské části Praha 1 Tělo od skupiny MOVES ze Základní školy Brána jazyků

Zvláštní cenu za aktuální téma získal v kategorii základních škol film z Městské části Praha 4 Už nikdy od skupiny Holky z Kavek ze Školy Kavčí Hory

Zvláštní cenu za námět získal v kategorii základních škol film z Městské části Praha 8 Vyšší level od skupiny GTM z Gymnázia Thomase Manna

Zvláštní cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli získal v kategorii základních škol film z Městské části Praha 10 Matka má milovat, škola má učit od skupiny Česko-Kanadské Trio ze Základní školy Gutova

Zvláštní cenu za scénář získal v kategorii základních škol film z Městské části Praha 14 „Nevinnej“ žert od skupiny Movie Girls ze Základní školy Generála Janouška

Zvláštní cenu za aktuální téma získal v kategorii středních škol film z Městské části Praha 2 Nomofobie od skupiny Ressltým z Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše

Zvláštní cenu za scénář získal v kategorii středních škol film z Městské části Praha 13 Úspěch od skupiny MEOW Production z Mezinárodní konzervatoře Praha

Zvláštní cenu za technické zpracování získal v kategorii středních škol film z Městské části Praha 4 Dope od skupiny SVK. Film vznikl ve spolupráci Střední průmyslové školy sdělovací techniky Panská a Střední školy gastronomické a hotelové, s.r.o.

Zvláštní cenu za námět získal v kategorii středních škol film z Městské části Praha 5 Nepředváděj se od skupiny Jelínek Productions ze Střední průmyslové školy dopravní, a. s.

Zvláštní cenu za střih získal v kategorii středních škol film z Městské části Praha 12 Sebedestrukce od skupiny Daria z Gymnázia Písnická

Psali jsme: Praha 5: Ve výsledku je dopad Antifetfestu coby prevence chování obrovský, říká radní Lachnit Lacko (ANO): Antifetfest je sonda do duší mladé generace Praha: 10. ročník Antifetfestu začíná Lacko (ANO): Antifetfest je příkladná platforma, jak se dospívající mohou odvážně vyjádřit k tomu, o čem se dospělí bojí hovořit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva