Před zdražováním odpadu varují odpadářské firmy i obce

Česká asociace odpadového hospodářství, Sdružení komunálních služeb a Spolek veřejně prospěšných služeb, které dohromady sdružují 90 % trhu nakládání s odpady v České republice, odmítají účelovou novelu zákona o odpadech. Návrh, který vzniká ve sněmovně, by podle nich přinesl naprosto zbytečné čtyřnásobné zdražení poplatků za skládkování z dnešních 500 na 2000 korun. Odpadářské firmy se proto otevřeným dopisem obrátily na všechny obce a města České republiky, které by necitlivé navýšení ceny za odpady pocítily nejvíce.

Řada obcí a starostů již na dopis odpověděla a každý den přichází množství dalších znepokojených reakcí. Obce oceňují, že jsou o problému informovány, a k možnému riziku zdražení se aktivně vyjadřují. Situaci zároveň projednávají zastupitelstva obcí, kde se k ní mohou otevřeně vyslovit další občané.

Aktivně se k věci postavilo také Sdružení místních samospráv České republiky (sdružující cca 1300 obcí a měst), které účelovou novelu a její obsah důrazně odmítlo již v polovině ledna.

Připomínky raději ne

Chystaná poslanecká novela zákona o odpadech, kterou má být násobné zdražení odpadů prosazeno, na rozdíl od vládního návrhu neumožňuje připomínkování obcemi. Zastánci spaloven, kteří za novelou stojí, se snaží vyhnout vypořádání připomínek obcí i občanů a také vyhodnocení dopadů zdražení. To není zcela standardní a mnoho starostů takový postup odmítá.

Odpadové firmy ani obce nejsou zcela proti zdražování poplatku za skládkování, pokud ovšem nastane v rozumné a opodstatněné míře. Poplatek za skládku se za posledních osm let nezvýšil, a přesto míra skládkování odpadu v České republice od roku 2009 každoročně klesá. A to plně v trendu ke splnění evropského cíle k omezení skládkování. Ke čtyřnásobnému zvýšení poplatku, které opakovaně prosazují zastánci spalování odpadů, není žádný důvod. „Jsme pro mírné navýšení. Případný nárůst poplatků však musí být podložen pečlivou ekonomickou analýzou a musí odpovídat evropskému cíli omezení skládkování. EU podporuje třídění a recyklaci, podporu spaloven odmítla. Separace a recyklace čtyřnásobné zdražení nepotřebují. Pro obce, města a peněženky občanů je Evropou doporučovaná cesta levnější a dává větší smysl,“ uvádí Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH).

V souladu s Evropou

Firmy, které se v České republice odpadovým hospodářstvím zabývají, přitom jednoznačně podporují evropský balíček k oběhovému hospodářství, včetně cíle ohledně omezení skládkování. Coby členská země Evropské unie by Česká republika měla v roce 2030 nebo 2035 separovat a recyklovat 65 % komunálních odpadů. Na skládky by mělo být v roce 2030 nebo 2035 odkládáno maximálně 10 % odpadů.

Jsou to právě společnosti sdružené v České asociaci odpadového hospodářství, Sdružení komunálních služeb a Spolku veřejně prospěšných služeb, které v úzké spolupráci s obcemi a městy již sedmým rokem úspěšně realizují postupný odklon odpadů od skládek, a to bez vybírání navrhovaných násobně vyšších poplatků.

Cílem nejsou skládky, ale fungující recyklace

Česká asociace odpadového hospodářství a další svazy zároveň přinášejí jasná a konkrétní doporučení pro další rozvoj separace a recyklace odpadu v České republice. Navrhují dále zefektivnit sběrný systém na třídění odpadu do barevných popelnic, umožnit fungování třídicích linek a také vytvořit lepší podmínky pro odbyt recyklovaných materiálů a výrobků. „Česká republika by měla ideál oběhového hospodářství, ke kterému se hlásí, podpořit také konkrétními činy. Recyklované produkty by měly být daňově zvýhodněny a také by měly mít své místo ve veřejných zakázkách a nákupech státu. Velmi dobře se mohou uplatnit například při výrobě protihlukových bariér, které lemují dálnice,“ říká Petr Havelka z ČAOH.

To všechno jsou opatření, která mají motivační účinek, a přitom neberou občanům peníze z peněženek a ničím jim nehrozí. Zároveň je plně podporuje Evropská unie. V návrhu zákona ani v připravované zdražovací novele však tyto body „kupodivu“ nenajdete.

autor: Tisková zpráva