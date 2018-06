Prezident Hospodářské komory zmapuje v Londýně situaci před brexitem

Právě probíhající rozhovory Velké Británie a EU o obchodním a celním režimu po opuštění Velké Británie z EU zavedou prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého do Spojeného království na dvoudenní misi s cílem zmapovat, na co se mají v nepřehledné situaci čeští podnikatelé připravit.

V misi jsou zastoupeny firmy, které mají již v tomto teritoriu své obchodní partnery, rozpracované zakázky, ale také firmy, které mají vážný zájem na trh teprve vstoupit. „Všechny nás však zajímá, jakým způsobem se změní podmínky obchodování během brexitu a po něm,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý k misi, kterou organizují Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Britskou obchodní komorou v ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Rozhovory EU a Velké Británie o nastavení budoucích vztahů nijak významně nepokročily. Londýn odmítl návrh na uzavření dohody o volném obchodu a Brusel nepřijal nabídku na vzájemné uznání regulací. Nedávná zpráva britských zákonodárců označila za jedinou schůdnou variantu setrvání Británie v bezcelní zóně EU i po přechodném období, které má trvat do konce roku 2020. Hospodářská komora upřednostňuje model, který by se co nejvíce přibližoval stávajícím podmínkám, tedy žádná cla ani netarifní překážky, a harmonizovanou regulaci.

Šéf Hospodářské komory se v Londýně setká mimo jiné se zástupcem velvyslance ČR v Londýně Janem Brunnerem a výkonným ředitelem Britské obchodní komory Adamem Marshallem. Během mise konané ve dnech 6. a 7. června proběhne také na Velvyslanectví ČR v Londýně seminář o brexitu. Na programu jsou panelové diskuse o obchodní politice, právních aspektech obchodu s britskými firmami a investičních příležitostech po brexitu.

Vladimír Dlouhý už dříve uvedl, že odchod Velké Británie z EU je důsledkem velké přezíravosti evropských elit, které dlouhodobě nenaslouchaly liberalizačním snahám a hlasům Velké Británie v rámci EU. ČR podle něj ztrácí významného partnera v prosazování představy o liberálnější, méně centralizované a méně byrokratické EU.

Odchod Velké Británie z EU se podle Hospodářské komory dotkne především konkrétních exportérů z ČR. Brexit krátkodobě zřejmě nebude mít dopad na zaměstnanost, růst HDP či inflaci v ČR. Británie je nicméně jedním z nejvýznamnějších obchodních a investičních partnerů ČR a dlouhodobě patří mezi čtyři či pět nejvýznamnějších exportních teritorií pro české vývozce.

autor: Tisková zpráva