Není to půjčka. A platit budeme, varovali ekonomové

Jenže Ukrajina potřebuje peníze rychle, a tak se členské státy EU dohodly, že si EU půjčí peníze a poskytne je Ukrajině.
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že Česko za tyto peníze nebude ručit, jenže ekonom Petr Bartoň tvrdí něco jiného. Tvrdí, že Česko jako členský stát EU bude ručit za peníze, které si EU půjčí. Za svůj díl.
Babiš tady řekl, že Česko to nebude. Ale dokud bude EU fungovat, dokud nezkrachuje, bude splácet své závazky. Bartoň tady trvá na tom, že bude půjčku splácet i svým dílem.
• ČR dnes odesílá Ukrajině 50 mld. Kč. To je její podíl na 90 mld. € od EU.— Petr Bartoň (@petr_barton) December 19, 2025
• Premiér vyjednal, že za ni CZ (a SK a HU) nebudou ručit. Ručení je ale jen pro případ bankrotu EU.
• Splácet tu půjčku budeme. Skrze rozpočet EU, do nějž platíme. A nyní budeme platit víc.
Vlákno: pic.twitter.com/ECTLNZtMEJ
Investor Radovan Vávra k tématu doplnil, že evropská půjčka vlastně není půjčka.
„Představa, že v dohledné době splatí desítky miliard eur, je ekonomicky iluzorní. V Bruselu to vědí všichni. Jen se to neříká nahlas. Proto vznikla konstrukce, která problém odkládá: EU si půjčí na trzích, peníze pošle Ukrajině a riziko schová do rozpočtu unie. Investorům zaplatí EU téměř jistě. Zda zaplatí Ukrajina EU, je druhotné. Pokud ne, rozdíl se politicky ‚nějak vyřeší‘. Přesně tak, jak se to stalo v mnoha poválečných případech v minulosti,“ napsal Radovan Vávra doslova.
Konstatoval, že kdyby soukromý subjekt půjčoval peníze a dobře přitom věděl, že se mu půjčka nevrátí, bylo by to v obchodním světě vnímáno jako velký problém.
„Statutár, který by takto jednal, by se vystavil vážnému riziku trestního stíhání za porušení povinnosti při správě cizího majetku – a velmi pravděpodobně by jej neustál,“ upozornil Vávra.
Ale politikům EU toto prochází. Alespoň zatím.
Půjčka jen podle názvu. EU financuje Ukrajinu grantem, který si netroufá tak nazvat— Radovan Vávra (@BlanikZ) December 19, 2025
Evropská unie se dohodla na dalším financování Ukrajiny. Oficiálně jde o půjčku. Ve skutečnosti však o půjčku nejde – jde o grant, který si EU z politických důvodů netroufá pojmenovat pravým…
