Není to půjčka. A platit budeme, varovali ekonomové

19.12.2025 11:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Český premiér Andrej Babiš oznámil českým občanům velké vítězství v Bruselu. Oznámil, že EU sice poskytne půjčku Ukrajině, ale Česko za ni nebude ručit. Ekonom Petr Bartoň však na celou půjčku nabídl trochu jiný pohled. Pohled, který Andrej Babiš ponechal tak trochu stranou.

Foto: screen X Andrej Babiš
Popisek: Babiš na jednání v Bruselu

Ekonom Petr Bartoň se na sociální síti X vrátil k bruselským nočním jednáním o penězích pro Ukrajinu. Připomněl všem, že dosud nebylo rozhodnuto o uvolnění zmrazených ruských aktiv, jež jsou spravovány v Belgii. Právě Belgie se staví proti uvolnění těchto aktiv, neboť se obává, že Ruská federace se může o peníze soudit a v případě úspěchu v podstatě rozložit rozpočet této evropské země.

Jenže Ukrajina potřebuje peníze rychle, a tak se členské státy EU dohodly, že si EU půjčí peníze a poskytne je Ukrajině.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že Česko za tyto peníze nebude ručit, jenže ekonom Petr Bartoň tvrdí něco jiného. Tvrdí, že Česko jako členský stát EU bude ručit za peníze, které si EU půjčí. Za svůj díl.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
„Tuto půjčku EU český premiér vetovat MOHL, ale nevetoval. S odkazem, že si vyjednal výjimku z ručení, a tak se prý Česka netýká. To ale není pravda. Česko bude tuto půjčku normálně splácet stejným podílem jako ostatní členské země. Stejně jako jiné dluhy EU,“ napsal ekonom na sociální síti X. „Když nepočítáme úroky (ještě nevíme, za kolik finanční trhy unii půjčí), tak při aktuálním kurzu tvoří tento nový náklad pro český rozpočet v odvodech do EU: 53 miliard Kč při rozpočítání podle obyvatelstva. 40 miliard Kč při rozpočítání podle velikosti ekonomik. … Osvobození od ručení je pro případ, že EU unie zbankrotuje. Věřitel EU chce vědět, kdo mu dluh zaplatí, když ne rozpočet EU,“ doplnil Bartoň.

Babiš tady řekl, že Česko to nebude. Ale dokud bude EU fungovat, dokud nezkrachuje, bude splácet své závazky. Bartoň tady trvá na tom, že bude půjčku splácet i svým dílem.

Investor Radovan Vávra k tématu doplnil, že evropská půjčka vlastně není půjčka.

„Evropská unie se dohodla na dalším financování Ukrajiny. Oficiálně jde o půjčku. Ve skutečnosti však o půjčku nejde – jde o grant, který si EU z politických důvodů netroufá pojmenovat pravým jménem,“ napsal na sociální síti X s tím, že všichni v EU vědí, že Ukrajina je válkou natolik poničena, že než vůbec zvládne splácet své půjčky, uteče ještě hodně vody.

„Představa, že v dohledné době splatí desítky miliard eur, je ekonomicky iluzorní. V Bruselu to vědí všichni. Jen se to neříká nahlas. Proto vznikla konstrukce, která problém odkládá: EU si půjčí na trzích, peníze pošle Ukrajině a riziko schová do rozpočtu unie. Investorům zaplatí EU téměř jistě. Zda zaplatí Ukrajina EU, je druhotné. Pokud ne, rozdíl se politicky ‚nějak vyřeší‘. Přesně tak, jak se to stalo v mnoha poválečných případech v minulosti,“ napsal Radovan Vávra doslova.

Konstatoval, že kdyby soukromý subjekt půjčoval peníze a dobře přitom věděl, že se mu půjčka nevrátí, bylo by to v obchodním světě vnímáno jako velký problém.

„Statutár, který by takto jednal, by se vystavil vážnému riziku trestního stíhání za porušení povinnosti při správě cizího majetku – a velmi pravděpodobně by jej neustál,“ upozornil Vávra.

Ale politikům EU toto prochází. Alespoň zatím.

Občanství politiků

Také si myslím, že by ministr a nejen on, ale všichni politici, co zde chtějí kandidovat měli mít české občanství. Navrhnete to tedy dát do Ústavy? Pokud vím, nyní musí mít české občanství snad jen prezident nebo ani ten ne? A souhlasíte se mnou, že by se to mělo týkat všech politiků, i třeba těch k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

