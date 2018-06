Příběh zubra evropského ukazuje výstava Národního zemědělského muzea na zámku Ohrada

V muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada najdou návštěvníci řadu zajímavých informací o tomto největším suchozemském volně žijícím zvířeti Evropy. Zubr evropský (Bison bonasus), někdy též zvaný bizon evropský, je mohutný kopytník z čeledi turovitých (Bovidae) a největší suchozemský savec Evropy.

V řadě evropských zemí je v současnosti velmi aktuální otázka vypouštění zubrů zpět do volné přírody a vliv těchto zvířat na tvorbu krajiny. Výstava ukazuje historii zubrů na našem území od pravěku po současnost, odraz zubrů v naší kultuře, podobnou historii severoamerického příbuzného zubra – bizona, zajímavosti z jejich biologie i perspektivy jejich navrácení do volné přírody.

K nejvzácnějším exponátům výstavy patří lebka zubra kavkazského ze sbírek Národního zemědělského muzea, dnes již vyhynulého druhu. Obohacena je ale také o sbírkové předměty zapůjčené z dalších muzeí a institucí. „Výstavou chceme ukázat, že zubr byl neodmyslitelnou součástí našich lesů a podhorských oblastí, a to s dosahem do naší dávné minulosti. Jestli se znovu stane nepostradatelným zvířetem evropského ekosystému, bude záležet na souznění všech, kterých se snahy o návrat zubra do přírody dotýkají,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.

Na realizaci výstavy se podílelo také Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Přírodovědecké muzeum, Moravské zemské muzeum, košické Východoslovenské múzeum, Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo Praha, Zoologická zahrada Tábor, ochranářská společnost Česká krajina, Národní galerie v Praze, Jihočeská univerzita České Budějovice.

„Zubři patří k živočichům, kteří byli tisíce let spojení s českou krajinou. Jsme velmi rádi, že Národní zemědělské muzeum výstavou tohoto unikátního živočicha připomnělo,“ ocenil Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která vede regionální pobočku EBPB v České republice a provádí sčítání zubrů pro mezinárodní plemennou knihu.

Česká krajina zapůjčila pro výstavu například snímky fotografa Vojtěcha Lukáše nebo pro velkoformátový tisk snímky fotografa Michala Köppinga.

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy a nábytkem z paroží. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

Výstava Zubři začala na zámku Ohrada 1. června a potrvá do 31. října letošního roku.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s návratem a ochranou velkých kopytníků spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na péči o divoké koně, zubry a pratury může přispět také veřejnost zasláním ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60 nebo 90 korun, na projekty neziskové organizace jde 29, 59 nebo 89 Kč korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. Mezi další možnosti podpory patří dárcovský portál Darujspravne.cz nebo nákup ve vybraných e-shopech prostřednictvím portálu Givt.cz.

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporují společnosti Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr, Nadační fond rodiny Orlických, JK Jewels, Semix, Megabooks CZ, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou.

Psali jsme: Národní zemědělské muzeum: Vše o největším volně žijícím zvířeti Evropy Česká krajina: V rezervaci se letos narodilo první zubří mládě, přibývá i hříbat divokých koní a malých praturů Počet zubrů v Česku poprvé od středověku překročil hranici sto kusů Česká krajina: Zubřím samicím se po příjezdu daří dobře, začaly se seznamovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva