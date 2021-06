Proč roste v České republice popularita hazardních her?

Česká republika zažívá skutečný boom hazardních her. Ze zábavy pro pár lidí se změnily ve vážný sociální a ekonomický fenomén v odvětví s obratem miliard dolarů. Svědčí o tom nejen nárůst počtu návštěvníků provozoven hazardních her v reálném světě nebo vznik tak kvalitních agregátorů.

Když na webu prohledáte blackjack zdarma nebo vyberete nejzajímavější a nejbezpečnější hry pomocí agregátoru online kasin, myslíte si, že v tuto chvíli dělají totéž tisíce a možná desítky tisíc dalších obyvatel České republiky? I když je hráč ve svém bytě úplně sám, ve virtuálním prostoru nikdy není sám.

Hazardní hry v České republice

Každý rok roste částka, kterou jsou obyvatelé země ochotni zaplatit za svou vášeň. Pokud tedy v roce 2017 činila celková výše sazeb 224 miliard korun, pak v příštím roce 2018 se zvýšila o 11,3 procenta, což již představuje více než 249 miliard korun, neboli 10 a půl miliardy dolarů. Mimochodem, mnoho hráčů se mohlo pochlubit solidními výhrami. Celkem jim bylo vyplaceno více než 218,2 miliard korun. Obyvatelé České republiky, zjevně inspirovaní těmito úspěchy, investovali v roce 2019 do herního průmyslu o 55 procent více, tj. 389 miliard korun. O číslech není třeba pochybovat: jsou převzaty z oficiální zprávy předsedy vlády Babiše, kterou vládě představil loni.

Češi tedy hazard doslova milovali, ale tato láska má stále více virtuální podobu. Objem sázek ve skutečných kasinech klesá, ale na internetu rychle roste. Tento trend nastal již v letech 2018--2019 a s vypuknutím pandemie koronaviru se virtualizace hazardních her stala skutečně masivní. Proč vlastně jít někam a riskovat infekci nebo infikovat ostatní, když je doma stejný hazard? Důvody neustále rostoucího zájmu o hazardní hry lze rozdělit do dvou skupin: sociálně - psychologické a technické, související s online hazardem.

Sociálně psychologické důvody popularity hazardních her

Koronavirus a další sociální problémy zvyšují úroveň úzkosti jednotlivců i společnosti jako celku a hazard je možná nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak tuto nervozitu odstranit. Ponořením se do světa rulety nebo sportovních sázek se člověk přepne a uklidní a na rozdíl od sedativ nebo alkoholu nemá tento způsob relaxace žádné vedlejší účinky. To je důležitý, ale ne jediný sociálně-psychologický důvod nebývalého úspěchu hazardních her.

Neméně důležitá je změna statusu hazardních her v očích širokých mas. Dříve byly hazardní hry vnímány buď jako něco málo přístupného širokým masám, nebo jako něco pochybného. Dnes se hazard stal stejným koníčkem jako hraní šachů nebo nordic walking. Hazardní hry, které částečně ztratily svou romantickou svatozář, se staly jedním z obvyklých prvků volnočasového programu průměrného občana země.

Je nemožné nezmínit, že v tomto desetiletí vstoupila generace do dospělosti, která ve skutečnosti vyrůstala s gadgety v rukou. Ve věkové skupině od 18 do 30 let je na internetu téměř stoprocentní přítomnost, což znamená, že hazardní hry jsou pro ně mnohem dostupnější než pro ty věkové skupiny, které upřednostňují skutečná zařízení. Je obrovský rozdíl mezi situací, kdy se potřebujete obléknout, opustit dům, jít do jiné oblasti nebo dokonce do jiného města hrát ruletu, a když stačí jedno kliknutí ke spuštění hry.

Faktory spojené s rozvojem online hazardních her

Vzhledem k sociálně - psychologickým důvodům rostoucí popularity hazardních her by nebylo být správné popírat význam čistě technických faktorů spojených s rozvojem online hazardních her. Jde především o zdokonalení vizuální komponenty. Pokud porovnáte moderní online automaty s automaty ještě před deseti lety, všimnete si výrazného rozšíření obsahu a vyšší úrovně grafiky. Dnes je snadné najít online automat s nejneočekávanějšími tématy, například entomologický nebo filmový.

Dalším důležitým faktorem je velká dostupnost online hazardních her, ve srovnání s minulým desetiletím. V dnešní době, abyste mohli navštívit své oblíbené online kasino, už nemusíte sedět za počítačem nebo notebookem: nyní můžete hrát se svým chytrým telefonem nebo iPhonem v ruce a zároveň být kdekoli: ve vlaku, na klinice nebo na pikniku na břehu Vltavy.

Důležitou roli samozřejmě hraje také velmi rozšířená volba. Počet provozoven online hazardních her nejsou desítky, ale stovky, a v nich najdete téměř jakoukoli hazardní hru - od hold'em po blackjack. Rostoucí popularita hazardních her v České republice tedy nemá žádný výrazný důvod. Byl to výsledek prolínání řady faktorů spojených jak s vývojem online technologií, tak se změnami ve veřejném povědomí.

