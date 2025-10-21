ŘVC: Po Labi dorazily garáže pro služební plavidla Policie ČR v Ústí nad Labem

Plovoucí garáže, které byly předem zkompletovány v přístavu Vaňov, byly pomocí tlačného remorkéru bezpečně dopraveny na své finální místo u poříčního oddělení v Brné. Krytá stání jsou tvořena mohutnými železobetonovými plováky vyplněnými polystyrenem a ocelovou konstrukcí s plechovým opláštěním, která zajistí pohodlný přístup k plavidlům za každého počasí. Každá z garáží váží kolem 100 tun a představují tak dosud největší krytá stání, která jsou k podobným účelům v ČR k dispozici.
„Novým krytým stáním v Ústí nad Labem – Brné navazujeme na obdobné plovoucí garáže pro služební plavidla Policie ČR, které jsme v loňském roce zprovoznili v Nymburce a v Praze,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR. „Kompletace vlastních garáží v Ústí nad Labem nebyla pro zhotovitele jednoduchým úkonem. Konstrukce zastřešení i plováky byly vyrobeny v externích dílnách a po souši dovezeny do přístavu Vaňov. Tam byly ve dvou fázích postupně spuštěny na vodu a přímo na řece zkompletovány. Jednalo se o největší pontony, které byly doposud pro Ředitelství vodních cest vyrobeny.“
„Celá akce kompletace musela proběhnout v přístavu Vaňov, kde je vhodný přístup k Labi i potřebné zázemí. Proto nemohly být garáže montovány přímo v Brné. Tato stavba je pro nás v mnoha ohledech jedinečná a přistupujeme k ní s maximální zodpovědností. I když máme zkušenosti s jinými vodními stavbami, plovoucí garáže představují mimořádně technicky složitou konstrukci. Vše musí být dokonale sladěné a dotažené, aby výsledek fungoval bezpečně a spolehlivě,“ doplnil Daniel Boďa, vedoucí projektu společnosti Metrostav DIZ, s.r.o.
Ústecké poříční oddělení Policie ČR působí na zdrži Masarykova zdymadla v městské části Brná. Nové garáže rozšíří kapacitu stávajícího stání a zvýší bezpečnost při vyvazování i manipulaci s plavidly. „Nové garáže v Brné umožní celoročně komfortní a efektivní využívání plavidel určených pro dozorovou a zásahovou činnost policie na Labi. Význam poříčních oddělení Policie ČR stoupá s nárůstem počtu rekreačních lodí na našich tocích, a zejména v letních měsících, kdy se v okolí řek pohybuje více lidí,“ říká plk. Mgr. Zbyněk Dvořák, ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
Nové stání bude tvořit dvojice krytých garáží, každá pro dvě plavidla o délce přes 10 metrů a šířce stání 4 metry, včetně kotvení do břehu odolávajícímu i největší možné povodni. Součástí bude i zdvihací zařízení s nosností 10 tun pro pravidelnou kontrolu a údržbu lodí.
Náklady na realizaci dosáhnou výše 36,7 mil. Kč bez DPH a financuje je Státní fond dopravní infrastruktury. Stavbu realizuje společnost Metrostav DIZ, s.r.o.
autor: Tisková zpráva