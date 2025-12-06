Hejtman Půta: Liberecký kraj jedná dál o koupi Ještědu

06.12.2025 16:02 | Monitoring

Rada schválila prodloužení platnosti ujednání o parametrech a podmínkách budoucí kupní smlouvy na Horský hotel a vysílač Ještěd.

Foto: ČT4
Popisek: Martin Půta

Dokument, který byl mezi Libereckým krajem a společností České Radiokomunikace podepsán 28. srpna 2025 a původně měl platit do 31. prosince 2025, bude nově účinný až do 24. února 2026. Prodloužení je nezbytné zejména z důvodu finalizace technických a majetkoprávních podkladů, které je nutné dokončit před podpisem samotných kupních smluv.

„Ještěd je zcela mimořádná stavba – architektonicky, technicky i provozně. Celý proces vyžaduje maximální pečlivost, protože jako budoucí vlastník musíme mít jistotu, že objekt přebíráme v právně i technicky čisté podobě. Nechceme spěchat na úkor kvality dokumentů. Prodloužení lhůty je proto logický krok, který umožní uzavřít kupní smlouvu až ve chvíli, kdy pro ni budou k dispozici všechny potřebné podklady, a to včetně vkladu služebností do katastru nemovitostí a konsolidované nájemní smlouvy,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj i České Radiokomunikace v uplynulých měsících pokračují v intenzivních jednáních o přesném znění smluvní dokumentace a příloh. V současné době je dokončována kupní smlouva na nemovitý majetek, kupní smlouva na movité věci, smlouva o součinnosti a navazující technické dokumenty požadované krajem a pojišťovacím makléřem. Zároveň je nutné dopracovat přílohy týkající se služebností a technologií umístěných v objektu, jejichž přesné vymezení je vzhledem k unikátnímu charakteru stavby klíčové. Tyto kroky však vzhledem ke složitosti nebylo možné v plném rozsahu dokončit do konce letošního roku.

Bc. Martin Půta

  • SLK
  • hejtman
Kraj zároveň vyřešil i související rozpočtové opatření, kterým zajišťuje plné finanční krytí plánované koupě nemovitostí, movitých věcí a příslušného vybavení včetně DPH. Na investici je navýšena kapitola krajského odboru investic a správy nemovitého majetku v objemu 186 milionů korun. Zajištění této částky je možné díky aktuálnímu vývoji daňových příjmů kraje, jejichž plnění za období leden až listopad 2025 převyšuje očekávaný rozpočet o 271 milionů korun.

Kupní cena nemovitostí je stanovena na 181 milionů korun podle znaleckého posudku společnosti Deloitte Advisory. Cena movitého vybavení bude určena samostatně. Součástí dohody je také vymezení služebností, které jsou nutné kvůli umístění vysílacích technologií. Jejich zřízení už schválila Rada Libereckého kraje 24. listopadu 2025.

„Koupě Ještědu byla projednána i Komisí Rady kraje pro nakládání s nemovitým majetkem, která doporučila krajské radě transakci schválit. Nyní obě strany dokončují všechny potřebné dokumenty, aby mohla být koupě předložena k projednání na přelomu letošního prosince a ledna roku 2026,“ dodal náměstek hejtmana pro majetek a investice Jiří Ulvr.

Ještěd je významnou kulturní, architektonickou a technickou dominantou Libereckého kraje. Kraj se rozhodl objekt koupit, aby zajistil jeho dlouhodobou ochranu, umožnil plánované investice a zlepšil správu horského hotelu a vysílače. Transakce byla připravována od léta 2025 a zahrnovala jednání s Českými Radiokomunikacemi, jejichž výsledkem je uzavření Ujednání o kupní ceně a podmínkách služebností, které zohledňují specifika vysílacích technologií. Koupě umožní kraji lepší kontrolu nad rozvojem objektu, zachování jeho kulturní hodnoty a zajištění jeho veřejného přínosu.

